La consellera Vergés es compromet a facilitar material sanitari a la residència de les Germanetes dels Pobres

La residència de les Germanetes dels Pobres de Barcelona va fer una crida a la solidaritat per recaptar material de protecció per als seus treballadors i residents. La Consellera de Salut de la Generalitat es va comprometre a pregunta de CATALUNYAPRESS a incloure a aquesta residència de religioses, que atén persones grans dependents, sense recursos, en el repartiment habitual que està realitzant la Generalitat.

















"Per respondre a aquesta pregunta d'aquestes residències d'ordre religiós", va manifestar la consellera de Sanitat i ha afegit "vam establir que és una prioritat que els professionals que estan atenent les persones, tinguin les proteccions més adequades sense discriminar del sistema de salut als centres residencials".





"El nostre sistema, tampoc discriminen ni titularitats ni si pertanyen a ordres religioses o no", ha afirmat rotundament la titular de la sanitat catalana.





"Estem atenent persones en un sistema de salut universal i per tant no hi ha discriminació en aquest sentit. Creem una base de dades perquè les residències poguessin posar les seves necessitats de material i es gestionen davant el CatSalut", segons Vergés.









Encara que va matisar "sí que és cert, que en el primer moment no estaven incloses totes les residències, dins d'aquesta base de dades i això s'ha anat actualitzant al llarg d'aquestes setmanes i esperem que a dia d'avui estiguin totes".





Tot i que es va comprometre a corregir el cas de la Residència de les Germanetes dels Pobres de Barcelona: "En tot cas, mirarem aquest cas específic, per comprovar si està inclosa aquesta residència. Si està contemplada. No volem deixar ningú al marge, sense discriminació sempre. Estem parlant de persones que ho necessiten".





QUÈ NECESSITA AQUESTA RESIDÈNCIA DE BARCELONA?





Aquest és un centre gestionat per una congregació de monges que tenen cura de persones grans amb pocs recursos. I estan realitzant una crida a la solidaritat perquè necessiten test urgentment per poder controlar que residents estan contagiats i els que no.





Actualment tenen tots els seus ancians en habitacions individuals per pal·liar el contagi entre ells sense poder veure els seus familiars i amb la por d'estar contagiats.





Totes les mulles cuidadores no surten a l'exterior per no infectar-se i no infectar als seus residents.





Aquesta congregació necessita "tests, guants, bates, màscares i productes de neteja per augmentar el nivell de desinfecció"





DADES PER ENVIAR LES DONACIONS DE MATERIAL SANITARI





Web: https://www.hermanitasdelospobres.es/wp/index.php/barcelona-san-jose-donativos/





