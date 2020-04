L'#ApagónCultural, la iniciativa d'artistes i músics per aconseguir ajudes del Govern espanyol

L'#ApagónCultural de 48 hores en xarxes socials --entre els dies 10 i 11 abril--, impulsat per la Unió d'Actors en línia amb les reivindicacions de mig centenar d'organitzacions de la Cultura i la Música que reclamen al Ministeri de Cultura i Esports mesures específiques per sector, s'ha convertit en 'trending topic' a Twitter durant les primeres hores de la iniciativa.





La Unió d'Actors va llançar la seva proposta per tal d'animar a la professió a que no publiqués ni compartís cap contingut a les seves xarxes en aquestes 48 hores en protesta per la falta de mesures cap al sector.





De moment, a la campanya s'han sumat personalitats com Miguel Ángel Múñoz (que ha deixat el seu perfil de Twitter amb una imatge en negre), Alba Flores, Leticia Dolera, que ha argumentat que la cultura "construeix i vertebra" la societat per que ha reclamat "mesures polítiques concretes que haurien de ser presentades i defensades des del Ministeri de Cultura"; o Eva Yerbabuena que argumenta en un tuit: "El primer és salvar vides, és clar. El col·lectiu d'artistes no ha negat això mai, però que per viure cal menjar i en la meva companyia hi ha unes poques famílies que ho fan".









Altres companyies de teatre, com Teatro del Barrio o El Pavón Teatro Kamikaze, han penjat en aquesta xarxa social una imatge en negre mentre que en altres xarxes socials com Instagram o Facebook la iniciativa compta amb el suport de Juan Echanove (que ha carregat contra el ministre, a què acusa de desconèixer el sector), María Pagés, Índia Martínez, Peineta Producciones, Cómplices, Daniel Diges, Carlos Bardem o Luis Ramiro, entre d'altres, sense oblidar a nombrosos artistes anònims o treballadors del sector.





La campanya coincideix amb una carta oberta del director teatral Lluís Pasqual contra el Ministre de Cultura en què assegura que Espanya "no vol als seus artistes". "Els pot admirar, envejar i fins en algun cas adorar, però voler és una altra cosa", assegura, per afegir que reclama "justícia" per al col·lectiu, al temps que lamenta "el desconeixement" que, al seu parer, Rodríguez Uribes té del sector i demana que Espanya converteixi "la protecció a la Cultura a una qüestió d'Estat" com ha passat en altres països.





En qualsevol cas, la campanya també ha tingut la seva resposta al hashtag #NoEsElMomento ja que nombrosos ciutadans que han retret al col·lectiu la idoneïtat d'aquesta reivindicació en considerar que "és el moment de la solidaritat".





REUNIÓ ENTRE CULTURA, HISENDA I EL SECTOR EN ELS PRÒXIMS DIES







Precisament, aquest divendres 10 d'abril, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres extraordinari, la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha avançat que acompanyarà el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, en la reunió que mantindrà en els propers dies amb el sector de la cultura per tal de pal·liar les conseqüències sofertes pels efectes de la pandèmia provocada pel Covid-19 donada la seva "singularitat".





"És obvi que la situació de confinament impedeix la celebració d'aquest tipus d'esdeveniments", ha reiterat en al·lusió a la situació de sector i indústria cultural, pel que ha insistit que l'Executiu haurà de veure si el conjunt de mesures generals que s'han posat en marxa "permet satisfer i pal·liar la baixada d'activitat" en què es troba aquest col·lectiu.





Precisament, aquest dijous mig centenar d'organitzacions de la Cultura i la Música van manifestar en un comunicat dirigit al ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, la seva crispació per la falta de mesures específiques, al temps que sol·licitaven consensuar 52 mesures remeses per pal·liar aquesta situació.