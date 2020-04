El Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio, reprogramats per a l'estiu de 2021, dubte de "si serà possible controlar la pandèmia" abans d'aquestes noves dates, segons va admetre el seu director executiu en una roda de premsa.





"No crec que ningú pugui dir si serà possible controlar la pandèmia per al mes de juliol o no. No estem en disposició de respondre clarament a aquesta pregunta", va afirmar Toshiro Muto per videoconferència divendres passat.









"Vam prendre la decisió de posposar els Jocs per un any, així que tot el que podem fer és treballar dur per preparar-nos. Esperem, sincerament, que per a l'any que la humanitat hagi pogut superar la crisi", ha subratllat sobre els esforços per combatre el Covid-19.





"En lloc de pensar ara en els Jocs, hem de fer els majors esforços en aquest sentit. La humanitat ha de reunir tota la seva tecnologia i saviesa per desenvolupar tractaments, medicines i vacunes", ha sentenciat Muto.