L'advocada sud-africana Stella Morris es va enamorar del controvertit fundador de WikiLeaks fa cinc anys mentre el visitava per treballar en un intent legal d'aturar les extradicions. I amb ella ha tingut dos fills.













La revelació sobre la seva família secreta va sorgir la setmana passada en documents judicials, vistos per The Mail diumenge, sobre el cas d'extradició dels Estats Units i un intent d'Assange d'assegurar la fiança mentre el Covid-19 arrasa amb la població carcerària.





El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, va tenir en secret dos fills amb un dels seus advocats mentre estava amagat a l'ambaixada equatoriana a Londres i lluitava contra l'extradició als EEUU., segons un informe.





Stella Morris, una advocada nascuda a Sud-àfrica, va començar una relació amb Assange, de 48 anys, el 2015, li va dir a l'Daily Mail dissabte sobre el romanç secret de la parella. El primer fill de la parella, Gabriel, va néixer el 2017 i el seu segon fill, Max, va néixer l'any passat, 2019. Tots dos naixements van ser filmats amb una càmera GoPro i les imatges enviades a Assange.













La família d'Assange





La parella va aconseguir mantenir en secret la seva relació i el naixement dels nens de el personal i diplomàtics equatorians que havien donat refugi a Assange a l'ambaixada durant set anys, ha informat el diari.





"Estimo Julian profundament, i espero casar-me amb ell", va dir Morris al Mail.





En un gir encara més estrany, el raper britànic MIA és el padrí dels nens, tots dos ciutadans britànics. La parella es va conèixer amb una tassa de te a Londres el 2011, quan la seva amiga, Jennifer Robinson, que treballava com a advocada d'Assange, els va presentar.





Morris, que va passar un temps a Suècia quan era petita, parlava suec amb fluïdesa i va ajudar a defensar-lo contra les acusacions de violació en 2010 en aquest país, càrrecs que després van ser retirats.





Quan Assange va engendrar al seu primer fill amb Morris, havia estat tancat a l'ambaixada durant quatre anys. "A del principi, era una relació laboral. Estava a l'ambaixada cada dia i Julian es va fer amic ", va dir. "Amb els anys va passar de ser una persona a l'home que més volia veure al món. La seva imatge pública no és del que em vaig enamorar, és la persona real darrere d'ella ", va dir. Fins i tot van planejar casar-se a l'ambaixada després que ell comprés un anell de diamants per a ella on line. En el moment en què vam començar a tractar de tenir un nadó, semblava que la vida canviaria per a millor per a Julian ", va dir.





Assange ha conegut als dos nens, encara que el major va haver d'ingressar d'amagat a l'ambaixada amb només una setmana d'edat per conèixer el seu pare. Un amic va portar a el nadó fent veure que era seu.







La parella, que es va comprometre el 2017, creu que els agents d'intel·ligència nord-americans van tractar de robar l'ADN d'un dels bolquers de Gabriel quan van sospitar que Assange era el pare.





A l'abril de 2019, Assange va ser traslladat a la presó d'alta seguretat de Belmarsh, on ara tem per la seva vida a causa de la pandèmia de coronavirus i ha demanat la seva llibertat sota fiança. Morris tem que perdi el seu amor pel virus que està arrasant el món.





"Ara estic terroritzada de no tornar a veure-ho viu", va dir. "Julian ha estat ferotgement protector amb mi i ha fet tot el possible per protegir-me dels malsons de la seva vida. He viscut en silenci i en privat, criant a Gabriel i Max pel meu compte i anhelant el dia en què puguem estar junts com a família. Ara he de parlar perquè puc veig que la seva vida està a l'limiti ".





AIXÍ ÉS LA PRESÓ ON ESTÀ ASSANGE A ANGLATERRA