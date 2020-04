La ministra d'Igualtat, Irene Montero , ha assegurat que ja no té símptomes de Covid-19 tot i que es troba a l'espera de donar negatiu en el test dues setmanes després que anunciés que va tornar a donar positiu en l'última prova que se li va realitzar .



Així ho ha confirmat en una entrevista a la ràdio argentina 'La Pizarra' , en què ha assegurat que segueix portant el virus malgrat no tenir símptomes després d'haver passat un mes de quarantena des que es conegués que va contraure el virus el passat 12 de març.









Durant aquesta entrevista, la ministra d'Igualtat ha posat a l'Argentina com a exemple per a construir formes d'organització social "que no deixin ningú enrere" un cop superada la crisi provocada per aquesta pandèmia.





Referent a això, Montero ha defensat que aquesta crisi sanitària ha deixat "al descobert" desigualtats estructurals que inclouen al gènere. Considera que hi ha una "feminització" de la pobresa que s'ha accentuat durant el confinament en relació amb la violència masclista.





"El repte de reduir les desigualtats de gènere no és en línia dels objectius que totes les societats tenim ara que és el que el feminisme porta molta estona dient: construir societats igualitàries, més democràtiques i on els drets estiguin garantits per a tots", ha subratllat .