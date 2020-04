Les mascaretes s'han convertit en el producte més buscat des de fa mesos a causa de l'arribada de l'coronavirus. El Govern de Sánchez i l'OMS van indicar que no era necessari per a la població l'utilitzar protecció, mentre que a països com Corea de Sud o la Xina eren obligatòries. Aquest criteri ha canviat i Espanya es prepara per al repartiment màxim de protecció a la població.









Avui, cada vegada està més clar que cal que tota la població faci servir mascaretes per impedir la propagació de la pandèmia. De fet, fins a la OMS ha canviat el criteri, i la població està tirant de creativitat per a poder-les fabricar a casa, ja que és pràcticament impossible aconseguir una a la farmàcia.





Un estudi publicat el 2013 per la Universitat de Cambridge descriu els materials més adequats per fabricar una màscara a la llar. Lideren el rànquing les bosses d'aspiradores, que estan compostes d'un material capaç de garantir una efectivitat de l'86%. El segueixen els draps de cuina (73%) i els teixits compostos per cotó i polièster (70%). L'únic material que no ha superat el llindar del 50% és el teixit de les bufandes.





Aquestes màscares són un primer recurs per a poder sortir al carrer i, en cas de ser un portador asimptomàtic, reduir les possibilitats de contagiar als altres.





COM FER UNA MASCARETA AMB FILTRE D'ASPIRADORA