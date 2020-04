El que el Covid-19 ha aportat al món és incertesa. La por que es respira entre els organitzadors de la Lliga i l'Eurolliga i els equips que hi participen és que les milionàries pèrdues es vegin afectades per la devolució dels abonaments de temporada. Però els clubs tampoc volen donar una imatge tan lamentable com la de emparar-se en la força més gran per quedar-se els euros dels seus socis.













I només la Reial Societat, ha fet un pas endavant i es planteja tornar part de diners corresponents a l'abonament d'aquesta temporada als seus socis.





De fet de poder-se jugar els 11 partits que resten a la temporada, no se sap si es podrà fer amb públic o porta tancada, així que l'equip ha optat per plantejar aquesta solució que encara no està decidida.





El cas del Celta de Vigo és similar. Es plantegen tornar tots els diners necessari, que suposaria un 31,5% l'abonament de temporada, però no se sap encara amb certesa què passarà en les properes setmanes.





En el cas de l' Atlètic de Madrid , es fa gala de la seva fama i la seva fidelitat. Els socis que han pagat abonaments de temporada han rebutjat que se'ls reemborsi l'import restant per poder pagar als treballadors de l'equip: "L'afició de l'Atleti sempre un cop de mà i amb el coronavirus no anava a ser menys, ja hi ha un sector de l'afició que ha anunciat que renunciarà a el reemborsament dels seus abonaments perquè amb aquests diners es pugui pagar els sous dels empleats de el club ", ha comentat el periodista d'esports Quatre, Andreu de la Poza.





El Reial Madrid, per contra, també s'ha plantejat, com la majoria de clubs, reemborsar l'import dels abonaments de temporada.





Però fins que no se sàpiga com evolucionin les coses, tot estarà aturat, encara que la veritat és que els clubs no estan obligats a tornar l'import dels abonaments. Si ho fan és un gest de bona voluntat, ja que el fet que sigui a causa d'un agent extern, una pandèmia generada per un coronavirus que ha paralitzat el món, segons la normativa no tenen per què tornar l'import dels abonaments de temporada. Amb les entrades no hi ha hagut problemes, però amb els abonaments és un altre cantar.