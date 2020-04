La Generalitat ha engegat un hospital de campanya a la presó de Quatre Camins (Barcelona) després de detectar 22 nous positius en el mateix mòdul, ha informat la Conselleria de Justícia en un comunicat aquest dissabte.





Després de diagnosticar 5 casos en el mateix mòdul en 7 dies, els professionals sanitaris han fet proves ràpides PCR als 145 interns del mòdul 4; 22 han donat positiu i estan pendents els resultats d'altres 65.





A més, 10 treballadors de la presó han donat positiu, per la qual cosa Salut farà proves PCR "als professionals que han estat en contacte amb els interns del mòdul 4".





Els presos que han donat negatiu seran traslladats a un altre mòdul "per aïllar-los del brot", mentre que aquells que tinguin símptomes lleus es quedaran en el mòdul 4 i rebran allí atenció mèdica.





Aquest mòdul actuarà com a "extensió de l'hospital penitenciari de Terrassa (Barcelona)", disposarà d'un servei de desinfecció propi i tots els seus interns hauran de portar obligatòriament mascarilla.





"Donat el nombre de positius i al seu previsible increment", les Consellerias de Salut i Justícia descarten el trasllat massiu de presos a l'hospital penitenciari de Terrassa o a la unitat per a interns amb símptomes lleus de Covid-19 habilitat en la segona planta d'infermeria del centre Brians 2 (Barcelona).





A l'hospital penitenciari de Terrassa hi ha 31 llits disponibles, i estan ocupades 16 de les 22 destinades a pacients amb Covid-19; en la segona planta de la infermeria de Brians 2 hi ha 22 llits, i solament dos d'elles estan ocupades; en el mòdul 4 de Quatre Camins hi ha 145 llits, 23 d'elles amb interns que tenen Covid-19.





"La resta estan a la seva casa o en les infermeries dels seus centres corresponents", i un total de 43 professionals de les presons i centres de justícia juvenil catalans han donat positiu.