VIDEO: Arriba a Espanya part dels 4,6 milions de màscares donades per Iberdrola

Iberdrola ha posat la seva capacitat d'accés global a subministraments al servei de l'Administració per adquirir material sanitari de primera necessitat davant el Covid-19. Aquest mateix dissabte aterrava a l'aeroport de Madrid-Torrejón, un avió militar amb part dels 4,6 milions de màscares donades per la companyia. L'exèrcit està recollint directament a Xangai la quantitat adquirida a través del proveïdor Wootoline, que distribuirà posteriorment entre els diversos centres logístics que té a tot el país.

























Aquesta setmana també ha arribat un lot de bussos de protecció sol ús certificats sota la Directiva 89/686 / ECC, gestionats per Iturri per al Ministeri de l'Interior i Sanitat, que, com la resta de material dirigit a les administracions, està arribant en avions comercials i s'emmagatzema fins a la seva distribució al Campus de la companyia, centre de formació convertit temporalment en un gran magatzem.

























En els propers dies s'espera l'arribada de 438 respiradors, 400 d'ells gestionats a través del proveïdor Amara, i altres 38 amb Viral Health, al costat d'un gran lot d'ulleres de protecció i més màscares i bussos, adquirits amb l'ajuda d'aquest mateix proveïdor.



En total, ia més dels 4,6 milions de màscares i 438 respiradors, Iberdrola ha adquirit en una primera compra, valorada en més de 22 milions d'euros, 120.000 bussos i 20.000 ulleres de protecció, tot això a través dels proveïdors Iturri , Wottoline, Amara i Viral Health.





La companyia també ha distribuït un petit lot de material de 100.000 euros compost per guants de nitril, bussos sol ús, mascaretes FFP2 / KN95, ulleres, semi-màscares, gel hidro-alcohòlic, bates i maniguets al País Basc, gestionat amb el suport d'Iturri, Guerín-Sonepar, Centralcom, Central del Regal i Ceminorte.





PLA INTEGRAL CONTRA EL COVID-19





El grup ha implementat 107 mesures a nivell global durant aquesta crisi sanitària, en què més d'un 90% de la plantilla d'oficina es troba teletreballant i en la qual s'ha reorganitzat el treball de personal d'exterior de les centrals i de les xarxes de transport i distribució.

























Iberdrola també va traslladar al començament d'aquesta crisi sanitària a les Conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes el seu programa d'acció global contra el coronavirus COVID-19, que incloïa un pla d'atenció especial als serveis hospitalaris a Espanya amb l'objectiu d'assegurar el manteniment i qualitat del subministrament, així com el desplegament de noves instal·lacions destinades a reforçar el servei. La companyia també ha donat 8.000 mantes a hospitals de campanya i residències d'ancians.





"Aquest pla integral ens està permetent garantir la continuïtat del subministrament elèctric a el conjunt de la població, reforçant alhora amb mitjans humans i tècnics aquelles infraestructures d'especial sensibilitat, com hospitals o centres de salut", va assegurar el president d'Iberdrola, Ignacio Galán , durant la Junta General d'Accionistes celebrada de manera 100% telemàtica la setmana passada.





En resum, la resposta d'Iberdrola a la crisi del coronavirus COVID-19 és "plenament conseqüent" amb el model que porta aplicant des de fa dècades, orientat a la creació de valor sostenible per a accionistes, empleats i societat en general.