El president de Govern, Pedro Sánchez, ha negat aquest diumenge que hi hagi discrepàncies dins el Govern respecte a la represa de l'activitat econòmica i ha assegurat que l'executiu té "una unitat d'acció total" i pren decisions per frenar la propagació de l'Covid- 19 motivat únicament per criteris tècnics i científics.





Sánchez ha mantingut aquesta postura en una compareixença al Palau de la Moncloa tot i que diversos dirigents de Unides Podem, inclòs Pablo Iglesias hagin criticat a través de les xarxes socials q ue la nova pròrroga de l'estat d'alarma que s'acaba d'aprovar fins el proper 26 d'abril inclogui la represa a partir d'aquest dilluns de l'activitat en determinats sectors productius no essencials.





















El mateix vicepresident segon de l'Executiu, Pablo Iglesias, va compartir en el seu compte de Twitter un paràgraf d'un article sobre la regió italiana de Bèrgam, la més afectada per la pandèmia, encara que sense esmentar en cap moment el nou decret de Govern espanyol.

















Malgrat això, Pedro Sánchez ha assegurat aquest diumenge que el Govern "està centrat a guanyar el virus i té una unitat d'acció total", basant les seves decisions "únicament i exclusivament" en criteris científics.





Segons ha defensat, així va ser quan va prendre la decisió de paralitzar l'activitat econòmica, va ser criticat per això per diversos líders territorials i sectors econòmics, i també ho és ara. "Vaig tenir crítiques, però ho vaig fer perquè creia que ajudava a garantir encara més la salut pública i destensionar el nombre de UCIs i hospitalitzats", ha argumentat.





Els fruits d'aquesta decisió ha apuntat que es podran veure materialitzats en els pròxims dies i pròximes setmanes i ha insistit que les decisions que s'adopten no segueixen cap criteri polític, sinó basat en els experts.





"La decisió política la prenc jo, el comandament únic i les autoritats delegades, però en base experts i no a altres criteris", ha insistit acceptant que tot això comporti "crítiques legítimes". "El comitè científic i d'experts ens està dient que amb aquesta dinàmica vencerem aviat a virus", ha animat.









NOMÉS ESTARAN PERMESES LES SORTIDES ALS TREBALLS AUTORITZATS I LES COMPRES





Atenent a la desescalada de el confinament generalitzat al nostre país, Pedro Sánchez ha afirmat: "acaba de concloure el període de suspensió excepcional a el nivell d'un cap de setmana de totes les activitats econòmiques no essencials. I entre dilluns i dimarts, segons els calendaris laborals de cada comunitat autònoma, es van a reprendre les activitats econòmiques que van ser hibernades el dia 30 de març, i només aquestes. i vull subratllar això: només aquestes. les altres activitats que van ser interrompudes a l'decretar l'estat d'alarma seguiran estant interrompudes ".





I intentant deixar-ho clar "el confinament general serà la regla durant al menys aquestes dues properes setmanes i només estaran exceptuades de l'Confinament les sortides relacionades amb els treballs autoritzats o amb les compres permeses. Ni una sola més".









Advertint Sánchez que "seguint el criteri dels experts i també els consells de l'OMS, els que presentin el menor símptoma o hagin estat en contacte proper amb contagiats hauran d'abstenir d'acudir a la feina; tots els treballadors s'han de protegir en els desplaçaments, i els centres de treball han de proporcionar les màximes condicions de protecció ".





I a més, ha dit el president "queden exceptuats d'aquesta reincorporació les persones més vulnerables en raó de la seva edat, del seu embaràs o de patir malalties cardiovasculars o pulmonars, diabetis o un altre tipus de malalties cròniques, sempre que el seu metge consideri que la seva risc és alt i els cursi una baixa ".





D'aquesta manera "prossegueix l'Estat d'Alarma, continua el Confinament general. Únicament ha finalitzat la mesura extrema de hibernació a el nivell de el cap de setmana de totes les activitats econòmiques no essencials que ha estat en vigor durant aquestes últimes dues setmanes aprofitant, precisament, la Setmana Santa ".













ELS NOUS PACTES DE MONCLOA





El president Sánchez no s'ha caminat per les branques i ha afirmat que "en els pròxims dies convocarem a tots les forces polítiques, també als agents socials (empresaris i sindicats), a el conjunt de CCAA i ajuntaments i abans que s'acabi aquesta setmana voldríem celebrar la primera reunió per als nous Pactes de la Moncloa ".





Perquè en la seva opinió "en aquesta crisi es juguen moltes coses. També s'ha de provar que la democràcia significa pluralitat, però significa també unió quan l'atac d'un enemic comú ho fa necessari. Com és el cas. La primera generació de polítics de la nostra democràcia va establir fa 40 anys el precedent. Proposo que ens inspirem en el seu exemple i busquem l'acord, treballem per l'acord. cal l'acord "ha insistit Sánchez.





Llavors ha afegit "Vam arribar a un Pacte Antiterrorista i vam vèncer junts a el terrorisme. Arribem a un Acord sobre la sostenibilitat de les pensions, l'anomenat Pacte de Toledo, i hem aportat junts estabilitat a les pensions de la gent gran. Tots sabem que el problema que tenim per davant és infinitament més gran que qualsevol altre que hàgim tingut davant durant aquests últims 40 anys de democràcia. que el repte és immens, m'atreviria a qualificar-ho de descomunal ".





I ha insistit "tots sabem que quan vencem aquesta guerra, que l'anem a vèncer, estic convençut, necessitarem totes les forces de país: polítiques, institucionals i socials per vèncer la postguerra. Necessitem a tots. Ens necessitem tots. Les propostes de tots , el concurs de tots, la unió de tots. a el menys a tots els que estiguin disposats a col·laborar, com més millor els agraeixo la seva actitud i disponibilitat ".





Perquè ha dit el president de govern "estem davant d'una situació completament nova, això és una cosa evident per a tothom. Una situació que ens exigeix un comportament també completament nou, ens exigeix una cosa inèdita en la nostra generació política, una cosa que fins ara no hem fet, ens exigeix que ens unim tots enfront de l'enemic comú. Podem fer-ho. ho hem de fer. Espanya necessita fer-ho. no tinc i no tindré, ho he dit en totes les meves compareixences des que va començar aquesta crisi, un altre enemic que el virus. Ningú pot guanyar només aquesta guerra, només units vencerem a virus ia la devastació que amenaça de deixar després de si ".