El Govern ha lliurat a Catalunya una partida específica de 1.714.000 màscares que començaran a repartir-se el dimarts entre els que hagin d'anar a treballar en transport públic, on és complex mantenir la distància de seguretat, informa el Govern aquest diumenge en un comunicat.





Han arribat aquest cap de setmana i han estat recollides pels subdelegats de Govern: 1.264.000 per a Barcelona, 180.000 per a Tarragona, 172.000 per a Girona i 98.000 per a Lleida.





La partida destinada a Catalunya forma part dels 10 milions de màscares específicament adquirides i gestionades pel Govern que van arribar a Espanya per via aèria divendres a la nit.





Aquesta mesura s'emmarca en l'estricta limitació de moviments vigent des de l'inici de l'estat d'alarma i està d'acord amb les recomanacions de l'Ministeri de Sanitat, entre les quals hi ha l'ús de mascareta per als treballadors presencials.





Les repartiran efectius i voluntaris del Sistema Nacional de Protecció Civil, amb la participació de les Forces i Cossos de Seguretat, tant de l'Estat com autonòmiques i locals.





171.600 TEST RÀPIDS I 7,3 MILIONS DE MASCARETES



El Govern ha destacat que en els últims dies ha lliurat 171.600 test ràpids de coronavirus, xifra que se suma als 180.200 que va repartir la setmana passada, el que significa que ja ha enviat 351.800 test a Catalunya.





A més, ja ha repartit 7.334.699 màscares, 700 respiradors i prop de 12 milions d'unitats de material sanitari a Catalunya.