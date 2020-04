Sánchez a les CCAA: "No tindria cap sentit fer un pacte sense les comunitats autònomes"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha manifestat aquest diumenge als presidents de les comunitats autònomes la "necessitat d'un Pacte de Reconstrucció Econòmica i Social" un cop passi l'amenaça de la pandèmia de coronavirus i els ha convidat a formar-ne part perquè, al seu parer, cal transmetre un "missatge de coordinació, col·laboració i cooperació" i així enviar un missatge als ciutadans que actuen "junts" institucions i partits.

















Segons han informat fonts autonòmiques, Sánchez ha explicat que el Govern vol que "tots els sectors representatius de la societat estiguin presents en l'elaboració d'aquest acord nacional", és a dir, els partits polítics presents al Congrés, els governs de comunitats autònomes, i els agents socials i econòmics.





Tal com els ha dit Sánchez a l'inici de la cinquena videoconferència que ha mantingut amb els presidents autonòmics des que es va decretar l'estat d'alarma, "en un Estat tan descentralitzat com el nostre, no tindria cap sentit fer-ho sense les comunitats autònomes".





Després de destacar que fa la seva proposta "de cor i de bona fe", el cap de l'Executiu els ha traslladat que és "primordial" enviar un "missatge de coordinació, col·laboració i cooperació", ja que, encara que entén que hi ha "discrepàncies" en algunes qüestions com el grau de contundència de la resposta econòmica i social, "és important que la ciutadania vegi a tots els partits i institucions junts".





CRÍTIQUES DELS PRESIDENTS DEL PP





Però la proposta de Sánchez ha estat rebuda amb crítiques per alguns presidents autonòmics de l'PP i pel president basc, Iñigo Urkullu, que li han retret que no compti amb les comunitats autònomes per prendre les decisions.





Aquest ha estat el cas de el president andalús, Juan Manuel Moreno o de la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que s'han queixat de la manca de claredat, de lideratge i d'estratègia en el Govern per organitzar la resposta a la pandèmia.









Moreno fins i tot li ha apuntat que si escoltés a les CCAA podria evitar alguns problemes innecessaris i tant ell com Ayuso han posat damunt de la taula l'allau de dubtes que hi ha entre els ciutadans sobre la decisió de reprendre demà l'activitat d'activitats no essencials, sobre tot sobre l'ús de mascaretes i guants.





També el president de Castella i Lleó, Alfonso Fenández Mañueco, s'ha queixat de no conèixer les decisions per les vies establertes amb el Govern, sinó a través dels mitjans de comunicació i ha demanat aportar entre tots per enfortir a l'Estat autonòmic.









Pel que fa als pactes que ha proposat Sánchez per a la Reconstrucció, uns segons pactes de la Moncloa, alguns presidents autonòmics de l'PP li han recriminat que els demani adhesió sense concretar res. Per això, han reclamat que el Govern concreti primer el que proposa o vol fer per després poder manifestar-se a l'respecte.





URKULLU I TORRA





I en aquesta mateixa línia ha anat el lehendakari Iñigo Urkullu, que ha exigit "certeses" sobre els acords d'Estat que planteja Sánchez. Tot i que ha ofert la col·laboració de el Govern basc, ha deixat clar que "abans de debatre sobre el seu embolcall, hauríem de treballar els continguts específics que ens ajudin a valorar propostes i respostes eficaces amb una mirada a mig i llarg termini", ha afegit.





A més, s'ha queixat llargament de les formes de Govern i ha dit que cada vegada li resulta "més difícil suportar aquesta permanent escenificació" a la qual recorre el Govern de Pedro Sánchez, i li ha demanat "certeses" sobre els seus plans davant la pandèmia de l'coronavirus, que la feina sigui més "cooperatiu" amb les CCAA, amb una comunicació fluïda i anticipada.





Per això, li ha reclamat una "reconsideració urgent" sobre el format i mètode de treball "no compartit", perquè "no és admissible la desorientació que provoquen", i li ha exigit claredat respecte a la 'desescalada', el 'pla de tornada a la normalitat 'i els suposats acords d'Estat, que segons la seva opinió, s'han de fer "des de l'especificitat i la singularitat".





Aquestes queixes han vingut precedides d'una carta que ha enviat el president català, Quim Torra, a Pedro Sánchez en la qual li demana els "informes sanitaris i epidemiològics" en què s'ha basat per ordenar el cessament de l'confinament total.





A la carta, Torra reiterava la seva petició de no aixecar el confinament: "Vistes les dades epidemiològiques actuals a Catalunya, resulta necessari adoptar noves mesures que continuïn limitant el contacte entre ciutadans, protegint així a la població de el risc de contagi". I ha reiterat les seves queixes durate la reunió.





NO S'HA INICIAT CAP desescalada





Aquesta carta i també les queixes han propiciat que el president de Govern hagi volgut deixar clar que no s'ha encetat una desescalada de les mesures. Així, ha assenyalat sobre la nova pròrroga de l'estat d'alarma, en què determinats sectors productius reprendran la seva activitat, que és "important" traslladar als ciutadans que "no es van a relaxar les mesures", que continua el "confinament" i que "no s'ha iniciat cap desescalada".





El cap de l'Ejecuivo també ha recordat que el Govern repartirà a partir d'aquest dilluns deu milions de màscares en els espais públics de transport "més importants de país", però ha volgut deixar clar que es tracta d'una recomanació específica que no substitueix les anteriors prioritats.





El repartiment el faran les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i locals i amb col·laboració d'efectius de Protecció Civil i ha incidit que la recomanació és que totes les persones que puguin desplaçar-se en vehicle privat a la feina així ho facin, evitant així els trasllats en transport públic.





El president de Govern també ha resumit als dirigents autonòmics l'acord de l'Eurogrup que es va celebrar la setmana passada i pel qual les mesures aprovades sumen un esforç col·lectiu de mig bilió d'euros, segons les citades fonts.





MASSA TARD LA CONVOCATÒRIA DEL CONSELL EUROPEU





Sánchez ha indicat que l'Eurogrup va aprovar aquest instrument de suport per a "mitigar els riscos de desocupació", una proposta realitzada per la Comissió Europea per la qual s'emeten bons en mercats internacionals. En la seva opinió, es tracta d'un "instrument positiu" que suposa un "primer pas per a la mutualització europea".





També, ha afegit, implica una línia per garantir la liquiditat a les empreses de Banc Europeu d'Inversions amb fins a 200.000 milions d'euros en garanties, alineat amb els 100.000 milions que el Govern ha disposat a través del ICO.





Segons el cap de l'Executiu, alguns països de l'Eurogrup van voler imposar una condicionalitat macroeconòmica que en la seva opinió, "no té justificació en aquest moment", una postura que van rebutjar tant Espanya com Itàlia i que va portar al fet que finalment no existeixi aquesta condicionalitat.





Sánchez ha garantit que aquest mecanisme és una xarxa de seguretat excepcional que pretén no utilitzar i per això s'ha creat aquesta línia específica per al Covid-19 a la qual acollir-se sense condicions d'ajust futur.





El president ha indicat que el fons de recuperació oferirà finançament per als propers set anys i ha informat els dirigents de comunitats i ciutats autònomes que el Govern defensarà un "volum de fons ambiciós, establint les bases per al desenvolupament de l'agenda social, verd , digital i de creació d'ocupació ".





En tot cas, el cap de l'Executiu ha dit en la videoconferència que caldrà veure el resultat final de el Consell Europeu previst per al proper 23 d'abril, una data que, segons la seva opinió, s'ha fixat massa tard.