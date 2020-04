La construcció torna a la feina amb termòmetres a les obres i sense compartir eines

El sector de la construcció, que dóna feina a 1,27 milions de treballadors, reactiva aquest dilluns la seva activitat per a la qual comptarà amb una guia d'actuació i procediments a seguir pactada entre la patronal i els sindicats del ram a partir de les recomanacions de Sanitat i per tal de garantir la prevenció i la seguretat davant el virus.









A la guia, acordada entre les federacions de construcció d'UGT i CCOO i les patronals CNC i Seopan, es determina que les activitats del ram es contemplen com a treballs de baixa exposició al contagi.





No obstant això, el document inclou un ampli ventall de mesures de prevenció de diferent índole, entre les quals figura comptar amb termòmetres a disposició dels treballadors en les pròpies obres i la recomanació de no compartir eines o de no formar rotllanes en els descansos.





En concret, la guia inclou les recomanacions generals dictades per Sanitat, tant les referides a treballadors amb símptomes i vulnerables, com les relacionades amb el higiene l'empleat i el lloc de treball, però també detalla pautes específiques per a les particularitats de les obres de construcció .





Així, indica que s'haurà d'organitzar l'entrada a l'obra i les zones comunes, com vestuaris o menjadors, per torns per garantir les distàncies mínimes.





De la mateixa manera, fixa que el treball en els talls es distribueixi de manera que es garanteixi aquestes distàncies de seguretat i que es demani als treballadors que es cuidin de guardar-les. En cas de no ser possible, hauran d'utilitzar els equips de protecció individual (mascaretes).





Així mateix, els empleats han de portar sempre "guants apropiats a l'ofici" i, "en cap cas, compartir equips de treball com arnesos o protectors auditius o oculars".





A més, la guia demana també "evitar compartir les eines de mà, els mòbils, els vehicles o altres equips" i que, en cas que sigui necessari fer-ho, "es faci l'oportuna neteja en les seves agafadors o zones de contacte més habituals abans de canviar d'usuari ".





De la mateixa manera, es reduiran al màxim els viatges i les visites a les obres, així com "les reunions o activitats grupals que suposin contacte entre persones, excepte les estrictament necessàries i guardant les distàncies de seguretat". També s'establiran horaris i zones concretes per rebre materials i mercaderies.





NO FORMAR rotllanes A descansos

En aquest sentit, es crida a evitar les "aglomeracions o agrupar-se formant rotllanes en els descansos". Per a això, es recomana treballar en horari continuat establint els corresponents torns.





A més, "si és possible, les empreses posaran un termòmetre a disposició dels treballadors a la farmaciola de primers auxilis perquè ells mateixos es puguin prendre la temperatura corporal", recomana la guia, que insta facilitar en el tall tot tipus de productes per garantir el higiene, com són solucions hidroalcohòliques, i tovalloles i mocadors de paper, i a distribuir cartelleria i panells informatius.





Sota aquests criteris i recomanacions reinicia demà la seva activitat al sector de la construcció, tant el de les obres públiques d'infraestructures i edificació, com les privades de construcció d'habitatges.





Segons dades de Seopan, la construcció és el sector productiu que genera la major activitat econòmica induïda de l'economia espanyola, atès que aporta el 10% PIB, una producció que l'any passat va ascendir a 124.049.000 d'euros. L'obra pública representa el 12% d'aquest negoci total, i les privades, el 78% restant.