Els nens s'engreixaran un 5% a causa del confinament

La Societat Espanyola d'Obesitat (SEEDO) s'estima un increment mitjà proper a el 5 per cent en el pes dels nens i adolescents després del confinament pel coronavirus. Així, calculen que pot haver-se incrementat en al mínim 1 quilo de greix el pes mitjà de la població infantil espanyola en l'últim mes.





"La situació actual de confinament ha canviat de manera important l'estil de vida, l'activitat escolar, l'activitat social i, amb freqüència, els hàbits alimentaris, tot això amb un impacte directe sobre la salut. Els nens i els joves tenen un risc especialment elevat de modificar negativament la seva alimentació durant el període de confinament causa de l'actual pandèmia de coronavirus ", adverteixen en un comunicat.





El vicepresident de SEEDO i que treballa al Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Complex Hospitalari Universitari de Ferrol, Diego Bellido, ha alertat "la població infantil i juvenil és especialment vulnerable, per no ser habitualment conscient de la gran repercussió que guanyar pes i adquirir mals hàbits pot tenir sobre la seva salut fututa tan física com mental ".





De fet, i tot i que encara no es disposa de dades sobre l'impacte d'aquesta pandèmia sobre l'obesitat infantil, les previsions dels experts no són molt favorables. Es basen, sobretot, en estudis previs que evidencien un increment de l'pes corporal dels nens durant el període de vacances estival en un any convencional, atribuïble als canvis que es produeixen a l'estiu en comparació als hàbits durant el curs escolar. Per tant, com indica Bellido, "és esperable que es produeixi, al menys, una situació semblant".





En qualsevol cas, com afirma el de SEEDO i cap de Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Universitari Verge de la Victòria (Màlaga), Francisco Tinahones, "l'impacte serà diferent en funció de la durada total de l'confinament absolut i de la durada i intensitat en què es realitzi el procés fins a la normalització de la situació ".





A més, com indica l'expert de la SEEDO, "aquesta situació de confinament afectarà a cada nen en funció del seu pes a l'inici, el seu estat de forma física i el seu ambient familiar". Amb tot, recorda que "és molt important, si ha existit un increment de pes, que després del confinament es prenguin les mesures per tornar a el pes normal".





Respecte a quant es pot elevar de mitjana el pes durant aquest període confinament, es podria estimar en un 5 per cent, "tenint en compte que estaran més afectats els que abans de l'confinament presentessin major pes, pitjor forma física i amb familiars obesos", indica Bellido. Segons els càlculs de la cap de Servei d'Endocrinologia de l'Hospital Gregorio Marañón (Madrid) i secretària d'SEEDO, Susana Monereo, "si es fa diàriament una aportació extra en la dieta d'unes 200-250 kcal (que es pot assolir només amb el consum addicional diari de, per exemple, diverses galetes), en 1 mes s'haurà acumulat aproximadament 6000-9000 kcal, el que es tradueix en un increment d'1 kg de greix ".