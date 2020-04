Posposat el lliurament del Premi Cervantes al poeta català Joan Margarit

El lliurament del Premi Cervantes 2019, que en aquesta ocasió ha recaigut en el poeta català Joan Margarit, s'ha posposat a causa de la pandèmia del coronavirus però encara no hi ha data confirmada. La cerimònia, que com és tradició se celebra el 23 d'abril, no tindrà lloc en la data habitual, tal com ha assenyalat la filla del guardonat en aquesta edició.





De la mateixa manera, fonts del Ministeri de Cultura i Esport han assenyalat que "no hi ha dates" per al lliurament d'aquest guardó, el més important de les lletres hispàniques.





Aquesta serà la primera vegada en la història del guardó --en marxa des de l'any 1976-- que no se celebrarà en aquesta data, que coincideix amb el dia de la mort de l'escriptor Miguel de Cervantes, encara que el fet que no se celebri aquest dia no suposa l'anul·lació, ja que podria estudiar-se una altra data per atorgar el premi.





A més de la tradicional cerimònia de lliurament de l'Cervantes, al llarg d'aquesta setmana sempre se celebren també actes paral·lels amb el guardonat que tenen lloc en diferents llocs de Madrid: des de la trobada a la Biblioteca Nacional, passant pel dipòsit d'un llegat en la Caixa de les Lletres de l'Institut Cervantes fins a l'inici de la lectura continuada d''el Quixot'.





A més, també té lloc el tradicional dinar que ofereixen els monarques a representants del món literari al Palau Reial. Precisament, en l'acte de lliurament del Cervantes estava prevista la presència dels Reis Felip VI i Letizia, així com de l'habitual representació governamental --l'any passat van acudir l'en aquells dies vicepresidenta de Govern, Carmen Calvo, i el que era ministre de cultura i Esport, José Guirao--.









Un exemple d'un esdeveniment literari que ja s'ha suspès i estava programat per a la mateixa data és la festa de Sant Jordi, també tradicionalment celebrada el 23 d'abril. La Cambra del Llibre catalana va decidir al març posposar aquesta festa cultural a una data encara sense tancar.





El poeta Jorge Guillén va ser el primer guanyador del Premi Cervantes, l'any 1976, per donar el tret de sortida a un total de 44 edicions ininterrompudes --i un premi ex aequo, l'any 1979, a Borges i a Gerardo Diego--.





Precisament, a principis del passat mes de març es coneixia la mort de l'escriptor José Jiménez Lozano, qui va rebre el Premi Cervantes l'any 2002. El Premi Cervantes, reconeixement que atorga cada any el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i que està dotat amb 125.000 euros, va recaure en aquesta ocasió en Joan Margarit.





"Si un poema no pot consolar una persona en una situació difícil és que no val res com poema", assenyalava en una entrevista el poeta català el mateix dia en què va saber que era guardonat.