El Govern intervé els centres privats que realitzen test per evitar abusos en els preus

Els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada han d'estar disponibles per entrar a formar part o reforçar els circuits de diagnòstic ja existents des d'aquest mateix dimarts així com per notificar a l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma els casos de coronavirus detectats.





A més, s'ha adjudicat la possibilitat d'adoptar des d'aquest dimarts les mesures necessàries per a la regulació dels preus dels test amb l'objectiu d'evitar situacions abusives en l'accés a aquest servei.





Així ho estableix l'Ordre SND/344/2020 publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial de l'Estat, en el qual s'explica que hi ha l'obligació que la malaltia sigui notificada així que es detecti un nou cas amb la màxima urgència i pel mitjà més ràpid possible, i correspon a les comunitats autònomes, en el seu àmbit competencial, establir el procediment.





Amb aquesta finalitat, les comunitats autònomes tindran a la seva disposició els centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada situats en la seva comunitat autònoma que no estiguin prestant servei en el Sistema Nacional de Salut, així com el seu personal.









Així, la realització de proves diagnòstiques pels esmentats centres, serveis i establiments de diagnòstic clínic per a la detecció del Covid-19 quedarà subjecta a la prescripció d'un facultatiu d'acord amb les directrius acordades per Sanitat.





A més, la posada a disposició de mitjans inclou la possibilitat d'adoptar les mesures necessàries per a la regulació dels preus de les proves diagnòstiques per a la detecció del COVID-19, amb l'objecte d'evitar situacions abusives en l'accés a aquest servei.





L'ordre estableix així mateix que els centre privats han de notificar els casos detectats de coronavirus així com la compra de test ràpids diagnòstics, especificant a l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma en què es troben ubicats el tipus de material, nombre d'unitats adquirides i destinació d'ús.





Aquestes mesures estaran vigents fins a la finalització de l'estat d'alarma, que va començar el passat 14 de març i que es prolongarà, al menys, fins al proper 26 d'aquest mes d'abril. El seu incompliment podrà ser motiu de sanció per aquests centres.