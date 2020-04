Es detecta un brot de pesta negra entre els pumes de parc Yellowstone

La pandèmia del coronavirus, l'erupció del Krakatoa, els incendis acostant-se a Txernòbil... Sens dubte, el 2020 està sent un dels anys més intensos de la història contemporània. No obstant això, les sorpreses no acaben aquí: Científics nord-americans han detectat un brot d'una pandèmia medieval als pumes del parc de Yellowstone: la pesta negra, una malaltia que va deixar al menys 25 milions de morts a Europa.









L'alerta va saltar quan els investigadors van detectar que molts pumes de parc estaven morint en estranyes circumstàncies. Finalment, van decidir realitzar una autòpsia a 28 exemplars, detectant que un 43% havien estats exposats a la bactèria que provoca la pesta bubònica durant gairebé deu anys.





No obstant això, no sembla que aquest brot hagi de suposar un gran problema per als humans, ja que la malaltia que va resultar altament mortal a l'Edat Mitjana, ara és fàcilment tractable amb antibiòtics.