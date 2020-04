Carmen Calvo es reincorpora de manera presencial a la feina després de superar el coronavirus

La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, es reincorporarà de manera presencial a la feina en haver superat el coronavirus, segons ha afirmat ella mateixa en el seu compte de Twitter.





"He superat al COVID19 i després de la convalescència em incorporaré a la meva feina de manera presencial", ha afirmat la vicepresidenta, que també ha volgut donar les gràcies a totes les persones que l'han acompanyat d'una o altra manera i també ha enviat un missatge d'alè als que encara ho estan patint.









"El meu suport i solidaritat a tots els que estan passant per aquests difícils moments perquè EsteVirusLoParamosUnidos", ha afirmat. La vicepresidenta primera de Govern va ser ingressada a la Clínica Ruber de Madrid per una infecció respiratòria el passat 22 de març, on li van realitzar les proves de virus COVID-19.





Carmen Calvo va donar positiu pel coronavirus quatre dies després d'estar ingressada i va rebre l'alta el 26 del mes passat. Des de llavors ha estat aïllada en la seva residència fins que les proves de virus han confirmat que l'ha superat, de manera que ja pot reincorporar presencialment a la feina, que realitzava de manera telemàtica des de casa des que va sortir de centre hospitalari.





La vicepresidenta és una de les tres ministres que van ser contagiades pel virus. Ahir mateix es va reincorporar al Treball la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, mentre que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, encara roman en quarantena en el seu habitatge.