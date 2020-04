Un terç dels militars a l'Iraq, Afganistan i Mali seran replegats a Espanya

Més de 300 militars dels contingents desplegats a l'Iraq, Afganistan i Mali seran replegats a Espanya de manera temporal després de suspendre les seves missions d'entrenament a les forces de seguretat locals com a conseqüència del Covid-19.





L'Estat Major de la Defensa (EMAD) ha confirmat aquest dimarts que en total han tornat a Espanya uns 30 militars dels 70 amb els quals Espanya compta en la missió 'Resolute Support' de l'Afganistan, entre 150 i 200 dels 550 que estaven desplegats a l'Iraq i més de cent efectius dels al voltant de 300 desplegats a Mali.





Les tres operacions internacionals estaven dedicades a l'ensinistrament de les forces armades i de seguretat locals perquè poguessin fer front a la inestabilitat i l'amenaça del terrorisme en els seus respectius països.









No obstant això, totes aquestes accions han quedat suspeses com a conseqüència de l'amenaça de la pandèmia de Covid-19, a causa de la impossibilitat de garantir les mesures de seguretat i sanitàries recomanades per les autoritats.





Com a conseqüència d'això, el Ministeri de Defensa ha decidit que part de les tropes desplegades en aquests països tornin a Espanya de manera temporal fins que la situació torni a la normalitat.





Segons subratlla l'EMAD, aquesta decisió ha estat adoptada en coordinació amb els aliats internacionals amb els quals treballa Espanya i les nacions amfitriones de les missions, per la qual cosa no afecta els compromisos internacionals de seguretat segellats per Espanya.





NOVA MISSIÓ A LITUÀNIA





A la resta d'operacions, les Forces Armades mantenen els efectius desplegats. A més, l'Exèrcit de l'Aire desplegarà el seu contingent en la missió de Policia Aèria del Bàltic, que començarà l'1 de maig a Lituània.





Els efectius que tornin a Espanya i presentin símptomes compatibles amb coronavirus se'ls ha de fer una prova de diagnòstic per al virus i passaran una quarentena de 14 dies després del seu retorn a territori nacional, d'acord amb les directrius del Ministeri de Sanitat.