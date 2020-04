Islàndia detecta amb tests massius que la meitat dels infectats són asimptomàtics

El 2008 Finlàndia va ensenyar al món que és possible sortir d'una crisi econòmica amb receptes que no surten als llibres de text. Els governants de país van decidir deixar caure a tots els bancs, provocant el col·lapse del 97% del sector en qüestió de tres dies i la caiguda de fins a set punts percentuals del PIB. No obstant això, aquestes mesures no van provocar una gran recessió com preveuen els manuals econòmics. Els inversors van acceptar les seves pèrdues i la roda va tornar a girar, sortint més ràpid de la crisi que altres països que sí van rescatar als seus bancs.





Avui, enmig de la crisi global del coronavirus, Islàndia torna a aplicar les seves pròpies receptes per guanyar la batalla. El govern de Reikiavic ha decidit fer test massius a la seva població per controlar la malaltia. De moment, ha aconseguit fer la prova del coronavirus a un 10% dels islandesos, superant a qualsevol altre país.









Segons les conclusions derivades de l'estudi de les autoritats islandeses, la meitat dels infectats per coronavirus no ho saben perquè no mostren cap símptoma. Aquesta dada suposa el doble de les estimacions realitzades fins ara, que concloïen que una de cada quatre persones és asimptomàtica.





De la mateixa manera, la investigació conclou que entre el 0,3 i el 0,8% de la població està infectada. L'estratègia d'Islàndia per combatre el coronavirus no inclou confinaments obligatoris, només la recomanació de mantenir un distanciament social prudencial i, com va dir l'OMS, fer tots els tests que puguin.





A diferència d'altres països, els islandesos estan fent test a sospitosos, gent sana i, en general, tot ciutadà que estigui disposat a fer-li-. Amb aquesta estratègia han aconseguit frenar la propagació de la pandèmia i tenir una ràtio de morts molt baix, ja que detecten els casos greus abans que hagin desenvolupat símptomes severs. Amb més de 1.700 casos, només han mort 8 pacients.