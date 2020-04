El Govern central vol recórrer el decret andalús que va canviar 27 lleis

El Consell de Ministres ha obert aquest dimarts la via per recórrer davant el Tribunal Constitucional el decret llei de la Junta d'Andalusia de millora i simplificació de la regulació per al foment de l'activitat productiva, que modifica 27 lleis i decrets per introduir mesures econòmiques que afecten nombrosos sectors, en considerar que alguns dels seus preceptes poden col·lisionar amb altres normes de caràcter estatal.













En concret, el Govern ha acordat sol·licitar el preceptiu informe a el Consell d'Estat abans de decidir si recorre o no davant el Constitucional aquesta norma que modifica una vintena de lleis-sis decrets anteriors, segons ha anunciat la ministra portaveu de Govern, María Jesús Montero.





L'opinió de l'òrgan consultiu suprem de Govern, tot i que és obligat sol·licitar-la, no és vinculant, de manera que el Govern podria recórrer al Constitucional fins i tot en el cas que el Consell d'Estat ho desaconselli.





En concret, el Govern vol impugnar el precepte de el decret que modifica la Llei de Patrimoni Històric d'Andalusia, per entendre que vulnera les competències estatals en defensa dels béns culturals i contra l'espoliació que estan recollides en l'article 149 de la Constitució espanyola.





L'Executiu central també ha detectat una "vulneració directa" de competències estatals exclusives en matèria de telecomunicacions, ha detallat Montero.





L'opinió de l'òrgan consultiu suprem de Govern, tot i que és obligat sol·licitar-la, no és vinculant, de manera que el Govern podria recórrer al Constitucional fins i tot en el cas que el Consell d'Estat ho desaconselli.





Tant el PSOE d'Andalusia com Endavant Andalusia van sol·licitar a la Junta la retirada del decret, convalidat el 2 d'abril per la Diputació Permanent de Parlament andalús, perquè consideraven que una norma d'aquest calat requeria un debat més assossegat i van anunciar la seva intenció de recórrer davant el Tribunal Constitucional per haver-se aprovat en Diputació Permanent en plena crisi del coronavirus Covid-19. La mesura també ha suscitat les crítiques de diferents sindicats i col·legis i associacions professionals.





El decret llei de Millora i Simplificació de la Regulació per al Foment de l'Activitat Productiva a Andalusia, aprovat amb els vots dels socis de govern de la Junta --PP i Ciutadans (Cs) i Vox, agilitza 21 lleis-sis decrets i inclou un centenar de mesures, entre simplificació de procediments, eliminació de barreres o modificació de taxes, en àmbits com el turisme, el comerç, la salut, la indústria agroalimentària, la pesca, el medi ambient, l'urbanisme, l'energia, els serveis socials i els de caràcter audiovisual.





Segons defensa la Junta, aquesta reforma legal s'emmarca en el Pla per a la Millora de la Regulació Econòmica impulsat per l'administració autonòmica en aquesta legislatura, que té com a finalitat atreure inversions i facilitar l'accés a l'activitat productiva a emprenedors i empreses, simplificant i proporcionant seguretat jurídica, agilitat i una regulació més eficient.