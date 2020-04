Mor un treballador de Moncloa per coronavirus

L'epidèmia de coronavirus ha provocat la primera víctima mortal entre els treballadors del complex del Palau de la Moncloa.













Es tracta de Manuel Sánchez Lizana, un "empleat admirable", segons l'ha descrit la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero.





Montero ha estat qui ha donat la notícia en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres. Sánchez Lizana era un treballador d'oficialia major.





El passat 24 de març, el Govern va informar que havia procedit a desinfectar algunes dependències del complex de la Moncloa, en concret certes dependències de la Secretaria d'Estat per a la Memòria Democràtica i altres sales utilitzades pels xofers, entre els qui s'havien registrat diversos casos de contagi per coronavirus.



Els treballadors que van donar positiu en les proves, del número exacte de les quals no va informar Moncloa, estaven rebent l'atenció que precisaven o bé guardaven aïllament a les seves cases.



Els contagis per coronavirus també han afectat els membres del Govern, tres de les ministres del qual van donar positiu en les proves: en primer lloc, les titulars d'Igualtat, Irene Montero, i Política Territorial, Carolina Darias. I amb posterioritat, la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, l'única que va requerir ingrés hospitalari, però que després d'uns dies va rebre l'alta i ja ha superat la malaltia. Aquest dimarts, de fet, va recuperar la seva activitat presencial, com va fer ahir Darias.



També en el Comitè Tècnic de Gestió de la crisi del coronavirus s'han registrat fins a quatre contagis que han afectat el doctor Fernando Simón, als directors adjunts operatius de la Policia i la Guàrdia Civil, José Angel González i Laurentino Cela, respectivament, així com al comissari José García Molina.