El Govern destina 31 milions d'euros per al rescat del sector cultural

La consellera de la Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts un "pla de rescat" de la Generalitat per pal·liar l'afectació del coronavirus a la cultura amb mesures per valor de 31 milions d'euros.





En roda de premsa telemàtica, ha explicat que el pla conté diverses línies d'ajuda, com un crèdit de l'Institut Català de Finances (ICF) dotat amb 10 milions d'euros i una altra de 8 milions per fer front a l'"impacte immediat" de la crisi sanitària pel tancament de l'activitat cultural.





El Govern també destinarà 3 milions a entitats culturals sense ànim de lucre per compensar les despeses assumides per les restriccions de l'estat d'alarma, i 2 milions destinats a la reducció d'ingressos per les cancel·lacions d'activitats culturals i la suspensió de contractes.





A més, destinaran 4 milions d'ajudes per a la compra de llibres per a les biblioteques públiques: 2,2 per al sistema adquisició bibliotecària per comprar novetats editorials en català, 1,7 per als ajuntaments en subvencions per comprar llibres i diaris per a les biblioteques, i 120.000 euros per comprar llibres electrònics.









El pla també inclou aportacions extraordinàries a fons perdut de 4 milions per a equipaments culturals vinculats a la Generalitat i que han patit l'anul·lació de la seva recaptació d'assistència de públic perquè han hagut de tancar pel coronavirus.





FESTIVALS I SANT JORDI





Preguntada per la previsió de la Generalitat amb els festivals de música d'estiu, Budó ha respost que, tenint en compte les dades actuals del coronavirus, "les previsions són que difícilment" es podran celebrar esdeveniments amb una acumulació important de persones.





També ha dit que les llibreries no podran obrir per Sant Jordi però es podrà fer venda virtual de llibres i que això estan treballant al costat del Gremi de Llibreters.





MATERIAL SANITARI





El Govern també ha acordat destinar 10 milions d'euros per a subministrament de material sanitari imprescindible per als centres assistencials.





Aquesta partida forma part dels 45 milions assignats a Catalunya per finançar prestacions bàsiques de serveis socials que va acordar el Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència.