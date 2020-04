El Tour de França renuncia a començar el 27 de juny

El Tour de França no començarà el 27 de juny tal com s'havia previst originalment i treballa per trobar una altra data arran de la crisi del coronavirus, segons ha confirmat aquest dimarts l'organització en el que ha estat l'última convulsió en el calendari esportiu internacional.





"La celebració del Tour de França 2020 no serà possible durant els dies que s'havia anunciat inicialment a causa de les mesures que s'han adoptat per combatre l'epidèmia. La direcció del Tour de França treballa per posposar l'esdeveniment", han explicat fonts de la cursa a l'agència DPA.









En principi, l'edició d'aquest any havia de començar a Niça el 27 de juny i acabar amb l'esprint tradicional als Camps Elisis a París el 19 de juliol. No obstant això, s'ha decidit posposar la cita aquest dilluns després del discurs televisat del president Emmanuel Macron.





"No serà possible celebrar grans festivals o esdeveniments amb una gran assistència almenys fins a mitjan del mes de juliol", ha dit el mandatari, malgrat que ha anunciat que les mesures estrictes de tancament al país es podrien relaxar a partir de l'11 de maig.