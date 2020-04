El bo social elèctric suma 17.000 beneficiaris des de l'estat d'alarma

Gairebé 17.000 nous beneficiaris s'han incorporat al bo social elèctric des de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus, superant així ja 1,3 milions de famílies que el reben.













En roda de premsa després del Consell de Ministres, la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, va valorar les cobertures posades per l'executiu des que va esclatar aquesta crisi per la pandèmia per "facilitar la vida" dels ciutadans.





En concret, amb les últimes dades del Govern corresponents a la setmana del 30 de març al 5 d'abril, aquesta xifra de nous beneficiaris del bo social elèctric puja a 16.690.





Amb la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus, el Govern va decidir prorrogar la vigència del bo social elèctric als beneficiaris que havien de renovar la seva sol·licitud, podent així realitzar el tràmit fins al pròxim 15 de setembre.





Segons ha indicat Montero, amb aquesta pròrroga automàtica del bo social per aquests sis mesos s'estima que s'està beneficiant més de 70.000 llars al mes gràcies a la mesura.





A més, l'Executiu va estendre posteriorment el dret a acollir-se a aquest bo social d'electricitat als treballadors afectats per acomiadaments i als autònoms que hagin cessat la seva activitat o reduïda la seva facturació per la crisi del coronavirus.





El bo social elèctric és un descompte en la factura de la llum d'entre un 25% i un 40%, per a consumidors vulnerables i consumidors vulnerables severs, respectivament, que compleixin els requisits establerts. Així mateix, els beneficiaris del bo social elèctric a 31 de desembre cada exercici són perceptors automàtics del bo social tèrmic.





A la fi del passat mes de febrer, més de 1,29 milions de famílies rebien el bo social. El col·lectiu de pensionistes amb pensions mínimes suposava aproximadament el 13% del total de beneficiaris.