Unes 500.000 persones han tornat a la feina aquest dimarts a Catalunya

UGT de Catalunya ha estimat que 500.000 catalans s'han reincorporat a la feina de forma presencial aquest dimarts, després que el permís retribuït recuperable aprovat pel Govern per a restringir la mobilitat dels treballadors d'activitats no essencials finalitzés dijous.





En un comunicat, el sindicat ha explicat que van estimar que hi havia unes 767.528 persones, el 27,5% de la població treballadora, que podien acollir-se al permís retribuït recuperable que va entrar en vigor el 29 de març.





Ha sostingut que la tornada a l'activitat s'està duent a terme de forma gradual, ja que algunes empreses no han pogut reprendre l'activitat perquè no disposen de les mesures de protecció col·lectiva i individuals necessàries per garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors.













El sindicat ha recordat que aquesta reincorporació només es pot dur a terme si compta amb un pla de contingència que avaluï els riscos de cada lloc de treball i que posi les mesures necessàries per evitar riscos per a la salut.





"Des del nostre sindicat exigim que no es reprengui l'activitat en aquelles empreses que no puguin garantir les mesures de seguretat i salut necessàries", ha assenyalat, i ha dit que el preocupa molt la situació a les petites empreses on no tenen representació sindical per negociar plans de contingència.