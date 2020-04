PSOE, Cs i Podem demanen a Brussel·les ajudes per a persones discapacitades

Mig centenar d'eurodiputats, incloent representants de PSOE, Cs i Podem, han signat una carta en què exigeixen a la Comissió Europea que adopti noves mesures concretes per assegurar els serveis per a persones discapacitades enmig de la crisi pel coronavirus.













"Demanem noves accions per mobilitzar inversions essencials i recursos que garanteixin la continuïtat dels serveis d'atenció a discapacitats, en línia amb la Convenció de l'ONU sobre Drets de Persones amb Discapacitat i el Pilar social de la UE", recull la missiva signada per 45 europarlamentaris de tots els grups de l'Eurocambra.





Asseguren que a causa de la crisi pel coronavirus molts centres han hagut de tancar i els serveis per a discapacitats que es presten des d'altres institucions s'estan tenint d'adaptar a les circumstàncies actuals, el que genera molta incertesa i posa en risc la seva continuïtat.





A la carta també demanen que les iniciatives llançades per Brussel·les per combatre la pandèmia incloguin una guia específica per ajudar els estats membres a assegurar els recursos per a persones discapacitades, inclòs el Fons Social Europeu, per donar suport a les persones amb discapacitat i altres persones amb necessitats de suport.





Entre els eurodiputats espanyols s'adscriuen les socialistes Cristina Maestre, Estrella Dura i Mònica Silvana, a més de Jordi Cañas i Maite Pagazaurtundua, de Cs i el d'En Comú Podem, Ernest Urtasun.