El govern central compareix al Congrés: primer ple de control en els últims dos mesos

L'oposició interrogarà aquest dimecres a el Govern sobre la seva gestió de la crisi generada pel coronavirus en què serà el primer Ple de control de Congrés des del passat 26 de febrer, una nova sessió atípica en què l'hemicicle tornarà a estar mig buit per la aplicació de les normes sanitàries per evitar la propagació del Covid-19.









El Govern va decretar l'estat d'alarma per poder adoptar mesures contra els contagis el passat 14 de març, però l'activitat de el Congrés havia entrat en hibernació quatre dies abans al saber-se que el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, havia donat positiu en coronavirus .





Els altres 51 diputats del seu grup es van posar en quarantena i, davant la seva absència, el Congrés va decidir ajornar el Ple previst per a la segona setmana de març. Després van anar coneixent més infectats entre els diputats, es va decretar l'estat d'alarma i l'activitat parlamentària es va reduir a el mínim imprescindible. Des de llavors s'han celebrat tres plens amb la compareixença de el president de Govern, Pedro Sánchez, per sol·licitar fins a dues pròrrogues de l'estat d'alarma.





També s'han convalidat els decrets lleis que ha anat aprovant l'executiu per pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica. Però no va ser fins la setmana passada, després de les protestes especialment de PP i Vox, quan la Junta de Portaveus va acordar reprendre les sessions de control a Govern, amb una monogràfica sobre el Covid-19.





15 PREGUNTES





De les 15 preguntes registrades per als membres de Govern, tres tenen com a destinatari el president i les formularan el líder del PP, Pablo Casado; la portaveu d'EH Bildu, Metxe Aizpurua, i la de la CUP, Mireia Vehí.





Casado ha optat per una pregunta genèrica perquè Sánchez avaluï la gestió que està fent de la crisi, la portaveu de la coalició abertzale li exigirà garanties que la ciutadania no sigui la 'pagana' de la mateixa, com el 2008, i la de la CUP li interrogarà pel fet que les grans empreses mantinguin beneficis mentre les classes populars i el sector públic no fan més que endeutar-se i creix l'atur.





Per al vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, s'han registrat dues preguntes, encara que és el Govern el que té la potestat de decidir qui respon cadascuna de les qüestions que se li plantegen.





En concret, el secretari general de PP, Teodoro García Egea, es proposa formular la següent pregunta al líder de Podem: "Què responsabilitats assumeix el vicepresident segon per la gestió d'aquesta terrible crisi que li ha costat la vida a milers d'espanyols" , diu textualment l'interrogant.





De la seva banda, la secretària general de el grup parlamentari de Vox, Macarena Olona, intentarà que Iglesias li aclareixi si "va a desistir d'imposar a Espanya el model chavista veneçolà".





ILLA, EL MÉS BUSCAT

A el ministre de Sanitat, Salvador Illa, li volen demanar comptes la dirigent popular Cuca Gamarra; el portaveu de Sanitat de Vox, Juan Luis Steegmann i el portaveu adjunt de Ciutadans, Edmundo Bal. S'interessaran sobre la protecció sanitària de la població ara i amb vista a la desescalada de el confinament i sobre el nombre real de morts al nostre país.





El PNB ha triat per a la seva pregunta setmanal a la titular de Treball, Yolanda Díaz, a la qual també vol demanar explicacions sobre les mesures posades en marxa pel seu departament el portaveu adjunt del PP, José Ignacio Echániz.





La portaveu de PP, Cayetana Álvarez de Toledo, pretén que la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, li digui si Moncloa està oferint una "informació veraç i completa" sobre la crisi.





QUAN es reprendran les CLASSES?

I la sisena pregunta a la qual té dret el PP porta la signatura de la portaveu d'Educació, Sandra Moneo, i busca que la ministra de ram, Isabel Celaá, posi data a la represa de les classes presencials.





El ministre d'Interior, Fernando Grande-Maslaska, és l'objectiu del diputat de Vox Víctor Sánchez del Real, qui denunciarà els ajuts concedits a mitjans de comunicació amb les que, al seu parer, el Govern busca comprar el seu "protecció mediàtica".





A més, hi ha dos parlamentaris que han registrat les seves preguntes sense especificar el membre de Govern que volen que els contesti: el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián i el de Més País, Íñigo Errejón.





LA SETMANA SEGÜENT es votaran DOS MOCIONS

Rufià aspira que l'executiu expliqui si les seves mesures de tall socials "protegeixen efectivament als drets socials dels sectors més vulnerables", mentre que Errejón pretén saber si el Govern té en cartera alguna mesura fiscal per recaptar dels més benestants recursos per lluitar contra la malaltia.





Així mateix, s'han registrat dues interpel·lacions, de PP i Vox, que permetran a aquests partits mantenir sengles debats de mitja hora amb el Govern i que donaran lloc a sengles mocions que s'han de sotmetre a votació la setmana següent.