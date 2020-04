El Barça truca a la porta de la banca espanyola per renegociar els seus deutes

L'entitat blaugrana torna a patir per les seves finances. El FC Barcelona està realitzant una ronda de contactes amb els bancs espanyols per aconseguir noves línies de crèdit i per allargar els venciments del seu deute.





L'aturada total de les activitats esportives en totes les categories ha posat contra les cordes a un club que ha hagut de recórrer a un ERTO per poder capejar aquesta crisi. No obstant això, després d'aquest primer estalvi que es calcula al voltant dels 21 milions d'euros, comença una segona fase per alleujar les càrregues comptables del Barça.









Ara mateix, la institució esportiva ha 140 milions a Prudential i Barings, a un tipus d'interès fix del 2%, i altres 60 milions amb una altra asseguradora francesa i nord-americana al 2,50%. A més, el Barça va demanar 120 milions a 23 Capital per abonar la clàusula de rescissió de Griezmann i encara ha 90 milions més a Goldman Sachs per a la construcció del nou estadi blaugrana.





Aquesta acumulació de deutes, que ascendeix a més de 400 milions d'euros, asfíxia els comptes de club, per la qual cosa s'ha entrat en una fase d'estudi per obtenir vies addicionals d'ingressos que permetin afrontar els venciments.





D'altra banda, el Barça també està en converses amb els seus 10 principals proveïdors per ajustar el pagament de les factures, tal com informa 'El Confidencial Digital'. Entre els proveïdors més rellevants del club es troben Telefònica, Endesa, Naturgy, Prosegur, Sodexo, KPMG, Amazon, Facebook, Google, Pricewaterhouse o la signatura internacional d'advocats Baker & McKenzie i l'asseguradora Willis.





En total, l'entitat esportiva destina uns 250 milions d'euros a l'any a proveïdors. És aquesta quantitat la que ara s'estaria renegociant al menys per poder suportar aquest compromís provocat pel coronavirus.