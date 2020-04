La UE demana coordinar una sortida "gradual" del confinament a tots els socis europeus

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell europeu, Charles Michel, han advocat aquest dimecres per una sortida "coordinada" i "gradual" de les mesures de confinament imposades per frenar el coronavirus, si bé han assumit que no podrà ser "idèntica" entre els Estats membres en on la pandèmia ha impacte amb diferents temps i virulència.





"No és un senyal que el confinament pugui aixecar-ja, sinó que volem oferir un marc per a les decisions dels estats membre", ha subratllat Von der Leyen en una roda de premsa a Brussel·les, per deixar clar que la seva proposta no va en contra de les restriccions que imposen encara la majoria de països de la UE.





Michel, per la seva banda, ha afegit que aquestes recomanacions es basen tant en el "sentit comú" com en els dictàmens científics i que l'objectiu és permetre als països de la UE preparar de manera "progressiva, no de manera idèntica, però sí semblant", les seves estratègies de sortida d'aquesta crisi.





Von der Leyen i Michel defensen així les recomanacions als estats membre --que tenen la competència exclusiva en decisions que afecten a la seguretat, la salut i les fronteres-- que segueixin criteris epidemiològics clars que mostrin una caiguda significativa de contagis i durant un període de temps suficient abans de relaxar el confinament.





El document adoptat per l'Executiu comunitari adverteix també a les capitals que, abans de relaxar la situació actual, han d'estar segurs que els seus respectius sistemes sanitaris tenen la capacitat suficient per absorbir el previsible augment de casos quan es comencin a aixecar les mesures restrictives .





Les recomanacions de Brussel·les advoquen així mateix per una sortida en diverses fases, distanciades en el temps, perquè les autoritats puguin reaccionar si es disparen els contagis de nou. Per això demana que s'iniciïn a escala "local" i s'ampliïn geogràficament més tard.





En aquest sentit, Von der Leyen ha estat contundent a l'advertir que la reobertura de l'espai Schengen --una dotzena de països de la UE han tancat les seves fronteres interiors, entre ells Espanya-- no hauria de ser una de les primeres mesures, sinó un pas a què s'arribi "a llarg termini".









"Primer cal garantir la seguretat en el pla sanitari i després, a poc a poc, lentament però amb seguretat, anar més enllà de l'àmbit comercial i industrial i reprendre la normalitat en la vida pública dels ciutadans", ha apuntat la cap de l'Executiu comunitari, en ser preguntada pel trànsit entre països veïns.





Per això, ha insistit la conservadora alemanya, cal que els governs europeus actuïn amb "prudència" i combatre amb tots els mitjans la propagació del Covid-19 fins a assegurar que el nivell de contagi "cau el més possible", per després pensar en revertir "poc a poc" el confinament.





"Hem de combatre primer el virus per a llarg termini, i dic bé a llarg termini, reobrir poc a poc les fronteres. Cal que primer, a curt termini, es tracti d'evitar que es propagui com ho està fent perquè a la fi, a llarg termini, l'espai Schengen pugui recuperar tota la seva força ", ha raonat.





Von der Leyen va intentar ja la setmana passada presentar aquesta 'full de ruta' però la seva proposta es va veure frenada pel malestar de diverses capitals, entre elles Madrid i Roma, que van veure precipitat l'anunci i van témer que enviés un missatge equivocat a les portes de les vacances de Setmana Santa, quan en aquests països s'imposava encara un confinament sever.





Així les coses, Von der Leyen ha insistit en la seva compareixença que li correspon als països prendre les decisions però que cal una coordinació que faci efectiva la sortida, tenint especialment en compte la situació en els països veïns, per evitar seriosos repunts més endavant per culpa de la descoordinació.





NOTIFICACIÓ PRÈVIA DE LES MESURES





De fet, el document apunta que els estats membres hauran de "notificar" tant a l'executiu comunitari com a la resta de socis a la UE de les seves mesures de relaxament abans de posar-les en pràctica, i "tenir en compte les seves opinions".





"Els bons veïns parlen entre si, per això cal anar pas a pas en l'aixecament de les mesures", ha defensat Von der Leyen, que ha recalcat que la tornada a la normalitat no serà "d'una vegada", sinó el resultat d'una estratègia gradual.





La pandèmia a Europa ha deixat ja prop de 120.000 morts i més de 800.000 contagiats, segons les últimes dades ofertes pel Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès).





Tots els estats membre han imposat mesures restrictives amb diferents ritmes i severitat i la meitat d'ells ha decretat l'Estat d'Emergència i tancat les seves fronteres interiors.





Per això, la Comissió creu ara necessari coordinar els plans de sortida per evitar que la falta d'entesa porti a "efectes negatius secundaris" i adverteix que han de prevaler "criteris científics i situar la salut pública al centre", encara que les decisions tinguin un impacte inevitable en el pla econòmic i social.





MESURES D'ACOMPANYAMENT





L'Executiu comunitari espera també de les capitals que prevegin mesures d'acompanyament a la relaxació del confinament, per exemple ampliant l'abast dels test i harmonitzant la metodologia per a aquestes proves, així com reforçant la capacitat dels sistemes sanitaris per atendre els pacients.





També apunta la necessitat d'homogeneïtzar les dades per traçar millor la propagació de la pandèmia i poder identificar els contactes de les persones contagiades, per exemple amb l'ús d'aplicacions mòbils.