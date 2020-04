Endesa dóna 2,5 milions a les CCAA de Madrid i Catalunya per a la lluita contra el Covid-19

Endesa ha donat un total de 2,5 milions d'euros a les administracions de Madrid i Catalunya, les regions més afectades pel Covid-19 al país, perquè puguin reforçar la lluita contra la pandèmia, ha informat la companyia.





En concret, l'energètica ha lliurat un milió d'euros, respectivament, a la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid i l'Institut Català de Salut i 250.000 euros tant a l'Ajuntament de Madrid com a la de Barcelona, perquè els destinin a les partides més urgents en aquesta crisi.





El conseller delegat de la companyia, José Bogas, ha enviat sengles cartes al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, així com als alcaldes de la capital del país i de la Ciutat Comtal, José Luis Martínez-Almeida i Ada Colau, respectivament, per informar-los de la donació, que s'emmarca en el Pla de Responsabilitat Pública d'Endesa, dotat amb 25 milions d'euros.





Aquest pla, amb el qual la companyia vol col·laborar en la lluita contra aquesta crisi sense precedents en la història recent, s'està concretant ja en ajudes directes a la compra de material, condicions especials de subministrament per a hospitals i hotels medicalitzats i donacions per pal·liar les principals necessitats sanitàries i socials provocades per la crisi sanitària.





APORTACIONS DELS EMPLEATS





A més, Endesa ha facilitat que els seus empleats puguin realitzar donacions a diverses institucions per combatre la malaltia i els seus efectes sobre la població més necessitada.





D'aquesta manera, els prop de 10.000 treballadors de l'energètica podran fer aportacions voluntàries al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) per donar suport a la investigació contra el Covid-19, i a la Creu Roja i el Banc d'Aliments a Catalunya amb l'objectiu de ajudar les persones vulnerables en aquesta situació d'emergència.





Aquestes aportacions dels empleats aniran destinades al programa Creu Roja Respon, per ajudar a 25.000 famílies en la cobertura de les seves necessitats bàsiques, a la plataforma Salut Global del CSIC, que engloba 12 projectes d'investigació al voltant de la malaltia i al programa d'actuació del Banc d'Aliments de Catalunya, que està proveint a més de 146.000 famílies de la regió.





Les aportacions dels empleats se sumaran a les que realitzarà la companyia a aquestes tres institucions dins del seu Pla de Responsabilitat Social i que han començat amb una donació de 500.000 euros al Pla Creu Roja Respon.





Així mateix, Endesa, a través de la seva Fundació, ha posat en marxa altres iniciatives per ajudar els col·lectius més vulnerables amb els quals col·labora i pal·liar els efectes de la crisi en els més necessitats.





D'aquesta manera, en col·laboració amb organitzacions ja sòcies de la Fundació, la companyia ajudarà a Càritas amb 100.000 euros, a la Fundació SAFA a Andalusia amb 270.000 euros ia la Fundació Integra amb 45.000 euros.