El preu d'una nova identitat: 1.250 euros en la Dark web

Comprar una nova vida a Espanya pot costar al voltant de 1.250 euros si es recorre a la Dark web. Així ho alerta un estudi realitzat per SafetyDetectives, que ha explorat la part més fosca d'Internet per treure una conclusió clara: avui en dia és massa fàcil canviar la identitat per fugir d'un passat desagradable.









El pack per aconseguir una nova identitat inclou un nou passaport, llicència de conduir, certificat de naixement, certificat educatiu, un historial financer i diners falsificat. El preu pot variar depenent del material que es lliuri, ja que alguns passaports són originals robats i altres són 100% fabricats pel falsificador.





No obstant això, en l'estudi s'alerta de la gran quantitat de persones que recorren a aquests mètodes i són estafats. A la Dark web no hi ha controls de qualitat, ni ningú que reguli la venda, de manera que hi ha molts que realitzen el pagament i no reben res.





El cost d'una nova identitat varia depèn d'on resideixis i on vulguis reubicar-te. El país on surt més econòmic aconseguir una nova vida és Estats Units, amb un cost de 1.267 dòlars nord-americans (1.156 euros). El segueix Canadà (1.177 euros), la Unió Europea i el Regne Unit (1.250 euros) i, finalment, Austràlia (1.341 euros).





Els ciberdelinqüents també ofereixen l'opció d'aconseguir només un passaport falsificat. Dins d'Europa, el més barat es pot aconseguir a Espanya (629 euros). A França, els Països Baixos i Alemanya el preu d'un passaport fals se situaria en 679 euros, mentre que a Noruega el preu arribaria fins als 730 euros, segons informa SafetyDetectives.





Tot i que des SafetyDetectives donen els preus en euros o dòlars, la majoria de ciberdelinqüents no accepten pagaments en divises reals. Prefereixen cobrar en moneda digital com el Bitcoin per deixar el mínim rastre possible, segons assenyala l'estudi.