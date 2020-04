Actors, periodistes i polítics se solidaritzen amb els restauradors

Actors, periodistes i polítics s'han solidaritzat amb el Gremi de la Restauració de Barcelona a través d'un vídeo en el qual han animat aquest col·lectiu davant els perjudicis que puguin tenir a conseqüència de la crisi sanitària pel Covid-19: "Us necessitem perquè sou la vida de la ciutat ".









Aquest vídeo se suma a la campanya impulsada pel Gremi durant les últimes setmanes i hi han participat 35 personatges públics com els periodistes Josep Cuní, Susanna Griso i Xavier Grasset, les actrius Mercè Sampietro i Itziar Castro i l'actor Joan Pera, i representants de l'oposició de el govern municipal com Elsa Artadi, Ernest Maragall, Josep Bou, Llum Guilarte i Eva Parera.





Expressen les ganes de tornar a freqüentar les terrasses de la ciutat, els traslladen ànims i la necessitat que estiguin oberts un cop superada la pandèmia, al que el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, els ha respost: "Reconforta veure que els restauradors no estem sols i que moltíssima gent ens troba a faltar ".