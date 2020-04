"La immensa majoria de la gent gran vol quedar-se a les residències, que són casa seva"

La presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, fa balanç de la situació i l'atenció a les persones grans un mes després de la declaració de l'estat d'alarma. En destaca que la gent gran se sent ben atesa a les residències i que els treballadors estan fent grans esforços tot i la limitació de mitjans.





La Generalitat assumeix part de les competències de les residències de gent gran. Quin balanç en fa de la gestió de la COVID-19 en aquests centres per part del Govern?





Ens trobem immersos en una crisi sanitària i el que volem és que s'actuï immediatament amb tests i Equips de Protecció Individual (EPIs) a les residències. Si podem fer una diagnosi correcta de quants casos hi ha a cada centre podrem establir quin cribratge és el més adequat, si cal fer aïllaments, derivacions hospitalàries, si optem per seguir a la residència o si es busquen escenaris intermedis. Per altra banda, fer tests als professionals, imprescindibles per aconseguir el retorn dels més de 4.500 treballadors i treballadores que estan aïllats a casa. Necessitem també EPIs per garantir la seguretat d'usuaris i treballadors.





I per part dels ajuntaments?





No tenim una diagnosi dels consistoris de cada municipi perquè les competències de les residències són supramunicipals i corresponen a la Generalitat de Catalunya.





Considera que en algun cas hi ha hagut mala praxi en el sector o per part de les administracions, o falta de previsió?





ACRA ve alertant des de fa setmanes de la necessitat de fer front a aquesta crisi des d'una perspectiva sanitària. I no ha estat fins fa pocs dies que això s'ha assolit. Ara hem de fer front a un repte molt important que és garantir la salut de la gent gran que hi ha a les 1.073 residències, així com la seguretat dels treballadors, a qui volem agrair tot l'esforç i el sacrifici que han realitzat en aquesta crisi.





Ara que hi ha més experiència, com valora la situació actual als centres de gent gran a Catalunya?





Comptem amb una xarxa de residències i centres de dia amb uns estàndards de qualitat molt elevats. Ens n'hem de sentir orgullosos, però un cop passi aquesta crisi haurem de treballar per seguir millorant els recursos existents i aprofundir en un model que situï les persones grans en el centre de l'atenció. Per tal que això passi, calen més recursos.





Des del punt de vista més humà, què demanen els ancians i les ancianes, què li ha arribat per part d’ells?





En un context de pandèmia, la immensa majoria de la gent gran vol quedar-se a les residències, que són casa seva, i rebre allà l'atenció sanitària, sempre i quan això sigui possible.





I dels professionals? En general, estan saturats?





Estem en una situació molt complicada. Hi ha moltes baixes i estem buscant professionals per suplir-les, però és difícil trobar treballadors i treballadores qualificats. I això és el que necessitem. Per tant, i reitero el que he dit abans: és imprescindible disposar de tests per saber quants dels més de 4.500 que estan a casa aïllats poden tornar a treballar de forma immediata. De totes maneres, hem d’agrair la gran feina que estan fent, sense quasi bé recursos, per atendre la gent gran.