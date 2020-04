Itàlia supera els 21.600 morts per coronavirus

Itàlia ha superat aquest dimecres els 165.000 casos confirmats de el nou coronavirus mentre que la xifra de morts se situa ja per sobre dels 21.600, segons les dades ofertes pel cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli.









Segons ha precisat, en les últimes 24 hores s'han registrat altres 1.127 contagis addicionals mentre que altres 578 persones han mort, dades totes dues en línia amb la tendència dels últims dies. Amb això, el balanç és de 165.155 casos i 21.645 morts.





Quant als pacients positius, el 71 per cent està a casa asimptomàtics o amb símptomes lleus -74.696 persones- mentre que segueixen disminuint els ingressats a l'UCI i els hospitalitzats. Així, en vigilància intensiva hi ha 107 persones menys --3.079-- mentre que hi ha 368 hospitatlitzats menys --27.643--.





Pel que fa a la xifra de persones que han superat la malaltia Covid-19, en l'últim dia altres 962 pacients han rebut l'alta, de manera que en total són ja 38.092.





Preguntat sobre per què la xifra de pacients curats és inferior a Itàlia en comparació a països com Espanya o Alemanya, el sotsdirector de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Ranieri Guerra, ha advocat per esperar uns mesos a que estiguin tots els dades disponibles i s'ha mostrat convençut que "les corbes seran similars" perquè no es tracta d'"un virus patriota, que copegi més a unes ètnies que a altres".