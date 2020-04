El Govern central recomana l'avaluació universitària no presencial

El Ministeri d'Universitats admet que "davant la crisi sanitària, i mentre no canviïn les mesures aprovades de confinament actualment aprovades", cal "transformar l'avaluació presencial actual a un sistema d'avaluació no presencial, fonamentalment".













Així ho posa de manifest el Ministeri que dirigeix Manuel Castells en un document amb recomanacions sobre criteris generals per a l'adaptació de el sistema universitari espanyol davant la pandèmia de la Covid-19, durant el curs 2019-2020.





El ministre s'ha reunit aquest dimecres telemàticament amb els representants de les comunitats autònomes en la Conferència General de Política Universitària per buscar un acord conjunt sobre la modalitat dels exàmens universitaris d'aquest curs després de la suspensió de les classes pel coronavirus. La reunió ha arrencat cap a les 16.00 hores i ha finalitzat al voltant de les 20.15 hores.





Segons el document, el Ministeri considera que per garantir la "transparència" d'aquest canvi, la seva difusió i la "equitat d'oportunitats per a l'estudiantat", les universitats haurien d'establir uns "criteris generals" d'avaluació no presencial.





Aquesta opció permet, segons recull l'informe, que cada titulació i cada assignatura concreti posteriorment com va a procedir per avaluar els resultats de l'aprenentatge d'aquest segon quadrimestre del curs.





El Ministeri insta que aquestes actuacions es consultin amb els estudiants i que es difonguin amb el temps acadèmic necessari perquè aquests puguin "assumir el canvi i preparar-se adequadament".





Per procedir a avaluar de forma no presencial, el Ministeri suggereix "solucions acadèmiques alternatives a les proves tradicionals presencials" (preguntes tipus test, orals o casos pràctics), però "sempre comptant amb l'ús de recursos metodològics, tecnològics i informàtics".