Sánchez proposa quatre taules de diàleg amb l'oposició per abordar l'economia postvirus

A poc a poc es va concretant l'oferta que el president de Govern, Pedro Sánchez, ha llançat a l'oposició per arribar a grans pactes d'Estat després de la crisi del coronavirus. Malgrat que el principal partit de l'oposició, Partit Popular, desconfia de la voluntat real de Sánchez, aquest segueix endavant amb el seu pla i proposarà en els pròxims dies que es formin quatre taules diferents per negociar futurs acords sobre economia, sanitat, polítiques socials i la Unió Europea.









La idea de Moncloa és que al capdavant de cada taula hi hagi els ministres corresponents i que s'obri la reunió no només a partits polítics, sinó també a comunitats autònomes, ajuntaments, sindicats i patronals.





Totes aquestes reunions podrien culminar en l'aprovació d'uns pressupostos generals per al 2020 o 2021 en què es recollissin els acords de cada taula. Aquests pressupostos de reconstrucció sortirien endavant, sempre segons el pla dels estrategs monclovites, amb el suport no només de les forces que van investir a Sánchez, sinó també amb Partit Popular, Ciutadans i algunes forces regionalistes com Coalició Canàries o Unió del Poble Navarrès --es dóna per perdut el suport de Vox.





El gran dubte és quin serà el posicionament del PNB i d'ERC. Durant els últims dies, els dos partits nacionalistes s'han despenjat de qualsevol voluntat de pacte, encara que per raons diferents: els nacionalistes bascos posant l'accent en les qüestions econòmiques, mentre que els republicans afirmant que ells volen avançar en la seva agenda independentista.