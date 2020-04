Alguns empleats afectats pels ERTO són obligats a seguir treballant

Pedro Sánchez va confirmar davant del Congrés dels Diputats que hi ha gairebé quatre milions de treballadors afectats per un ERTO a Espanya. Són empleats que han vist interrompuda temporalment la relació laboral amb les seves empreses i que, per tant, no haurien de seguir exercint les seves tasques.





No obstant això, en alguns casos les empreses, després d'acomiadar temporalment als seus treballadors, els obliguen a seguir treballant amb l'amenaça de no tornar-los a contractar.









"M'han fet un ERTO i m'han suggerit que segueixi treballant", explica un afectat El Confidencial Digital. "Ens han demanat que treballem més si és possible, que és el moment de fer pinya", denuncia.





Els advocats laboralistes estan rebent múltiples denúncies al llarg de les últimes setmanes. "És gent que sobretot està teletreballant", explica Silvia Gambarte a El Confidencial Digital. "Tinc molts que em fan la consulta, però que no s'atreveixen a donar-me més dades. Jo els adverteixo que vagin amb compte perquè la sanció també pot anar contra ells", afegeix. En cas que l'ERTO consisteixi en una reducció de jornada, l'empleat no podrà realitzar més hores de les pactades.