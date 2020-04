Les incautacions del Govern central paralitzen els tests del coronavirus a les grans empreses

El Govern va aprovar una ordre ministerial el passat 14 d'abril per la qual s'arrogava plenes facultats per intervenir en el mercat dels tests d'el coronavirus. Encara que aquest moviment es va presentar com una manera d'impedir l'especulació en un moment d'alta demanda, l'intervencionisme de l'Executiu ha provocat conseqüències indesitjades.





Moltes grans empreses nacionals estan optant per paralitzar la realització de proves als seus empleats pel temor que se'ls requisi material. De forma similar al que va passar poc després de decretat l'estat d'alarma --quan el Govern va confiscar material mèdic en algunes comunitats--, les grans firmes han decidit esperar a noves indicacions del Ministeri de Salut per procedir als cribratges de les seves plantilles.









"A partir d'ara, peus de plom amb aquest tema. Tindrem molta cura perquè no ens passi el mateix que a Siemens Gamesa ", afirma una font consultada pel digital 'El Independiente'.





Tot i que el ministre Illa intentar aclarir dubtes assegurant en públic que el Govern no anava a requisar tests diagnòstics, diverses companyies que estaven planejant diagnosticar el virus entre els seus treballadors han posat el fre de mà.