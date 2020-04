Mor per coronavirus l'escriptor Luis Sepúlveda als 70 anys

L'escriptor Luis Sepúlveda ha mort aquest dijous 16 d'abril a l'Hospital Universitari Central d'Astúries (Oviedo), en el qual havia estat ingressat a causa de la malaltia del coronavirus, segons han informat fonts pròximes a l'autor xilè.





L'escriptor es va contagiar fa més d'un mes i va ser diagnosticat positiu a la seva tornada d'un festival literari a Portugal. Segons un comunicat de la Direcció de Salut del Govern de Portugal emès l'1 de març, Sepúlveda va estar en el nord de Portugal del 18 al 23 de febrer en un festival literari, presentant l'inici dels símptomes el 25 de febrer.





En aquell comunicat, però, la Direcció de Salut del Govern de Portugal assenyalava que informacions posteriors apuntaven l'existència de símptomes durant la seva estada a Portugal. Les autoritats lusitanes van arribar a demanar a totes les persones que van estar en contacte amb Sepúlveda que informessin de la seva situació.









L'escriptor va ser el primer cas registrat a Astúries pel nou coronavirus que causa la malaltia Covid-19. L'autor es va mantenir estable dins de la gravetat, després d'arribar a l'HUCA el dia 29 de febrer, dia en què es va activar el protocol per la malaltia. Hi havia acudit prèviament a un centre privat de Gijón on se li va diagnosticar una pneumònia sense precedents. La seva esposa, que també va estar ingressada, va donar negatiu per Covid -19.





Luis Sepúlveda va néixer a Ovalle (Xile) el 1949. El 1993 Tusquets Editores va començar la publicació de la seva obra amb la seva novel·la 'Un viejo que leía novelas de amor', traduïda a nombrosos idiomes i portada al cinema amb guió del propi Sepúlveda, direcció de Rolf de Heer i amb Richard Dreyfuss com a protagonista.





El van seguir 'Mundo del fin del mundo', una obra entre la investigació i la denúncia; 'Nombre de torero', la seva particular novel·la negra; 'Patagonia Express', un llibre de viatges; els volums de relats: 'Desencuentros', 'Diario de un killer sentimental', seguit de 'Yacaré' i 'La lámpara de Aladino'.





La seva novel·la més recent, 'El fin de la historia', va significar el retorn de Sepúlveda al protagonista de 'Nombre de torero', Juan Belmonte, amb una investigació a la manera de Chandler. Aquesta seva última novel·la es tracta d'un llibre que s'inspira en un fet real per tornar la mirada a les terribles conseqüències de la dictadura de Pinochet a Xile.





L'escriptor explicava en una entrevista amb Europa Press l'any de la publicació d'aquest llibre que no aspirava a "canviar el món" amb aquesta novel·la perquè "cap llibre ho fa". "A la literatura cal despullar-la de mites, perquè es parla de moltes collonades com el paper de l'escriptor, i l'únic paper que té és el de explicar bones històries. Només els ciutadans canvien el món", afegia.





Tusquets Editores també va publicar les seves faules amb animals 'Historia de un perro llamado Leal', 'Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud ' i 'Historia de una ballena blanca'. A elles se suma ara 'Historia de Mix, de Max y de Mex'. Des de l'editorial s'ha lamentat profundament la mort de l'escriptor.





VA SER ESCORTA DE SALVADOR ALLENDE





Fill d'una infermera maputxe i d'un militant comunista, en els seus anys de joventut, Sepúlveda va militar en el Partit Comunista de Xile i, després de ser expulsat, es va afiliar a la fracció del Partit Socialista anomenada Exèrcit d'Alliberament Nacional.





Va treballar en el departament cultural en el govern de Salvador Allende, on s'encarregava de difondre clàssics en edicions populars, i va arribar a ser un dels seus escortes personals. Després del cop militar de Pinochet el 1973, Sepúlveda va ser víctima de les tortures de la dictadura i va estar empresonat durant dos anys i després en arrest domiciliari després d'una intervenció d'Amnistia Internacional.





El 1977, va sortir de país i va passar per diversos països llatinoamericans, com Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia i Equador. El 1979, va participar en la Revolució Sandinista que va posar fi a la dictadura dels Somoza a Nicaragua. Més tard, va viatjar a Alemanya i va treballar com a periodista i va ser coordinador a Greenpeace. Residia des de 1997 a Gijón (Astúries), on va fundar el Saló del Llibre Iberoamericà de Gijón, que se celebra tots els anys durant la segona setmana de maig.