La corba de morts s'estanca: Espanya suma 551 morts per coronavirus en 24 hores

En les últimes 24 hores, Espanya ha registrat 551 morts per coronavirus, assolint un total de 190.130 morts des que es comptabilitzen les xifres mortals. Aquesta xifra suposa un lleuger repunt respecte a dimecres 15 d'abril, tot i que també és una mica menor que l'aconseguida fa dos dies.





Per tant, la corba de morts al nostre país sembla haver-se estancat al voltant dels 500 morts. D'altra banda, els contagis totals per Covid-19 pugen fins 182.816, 5.183 més que fa 24 hores.





La Comunitat de Madrid continua sent la regió amb més afectats, registrant-se ja 50.694 afectats i 6.877 morts, seguida de Catalunya amb 37.354 persones infectades pel coronavirus i 3.855 mortes per aquesta causa, si bé aquesta comunitat ha canviat el mètode de calculo perquè ha inclòs les dades aportades per les funeràries i, segons va informar la Conselleria de Salut de la Generalitat s'han registrat 7.097 morts per Covid-19.





Així mateix, Andalusia compta amb 10.807 afectats i 912 morts; Aragó amb 4.566 infectats i 543 morts; Astúries, registra 2.170 contagiats i 168 morts; i Balears, 1.637 afectats i 131 morts. Per part seva, Canàries ha comptabilitzat 1.988 pacients i 107 morts; Cantàbria ja compta amb 1.845 pacients i 137 morts; Castella-la Manxa té 15.151 pacients i 1.796 morts; Castella i Lleó 14.380 infectats i 1.372 morts; Ceuta 100 afectats i 4 morts; i la Comunitat Valenciana, 9.615 infectats i 972 morts.





Extremadura registra ja 2.881 infectats i 359 morts; Galícia 7.873 pacients i 310 morts; Melilla 103 contagiats i 2 morts; Múrcia, 1.598 afectats i 111 morts; Navarra, 4.348 afectats i 261 morts; País Basc té 11.790 pacients afectats i 956 morts per coronavirus; i La Rioja 3.916 contagiats i 257 morts.





NÚMERO DE TEST REALITZATS PER LES CCAA





Així mateix, per primera vegada l'informe elaborat pel departament que dirigeix Salvador Illa informa del nombre de proves PCR i de test ràpids realitzats per algunes de les comunitats autònomes, ja d'unes altres encara no es disposa d'aquesta informació.





En concret, d'Andalusia ja s'han realitzat 10.592 PCR i 215 test ràpids; Aragó 4.411 PCR i 155 test ràpids; Astúries 2.081 PCR, 39 positius per test ràpid i 50 casos per ELISA; Canàries 1.988 PCR, Ceuta 98 PCR i dos test ràpids; Extremadura 2.581 PCR i 300 test ràpids; Melilla 103 PCR; Múrcia 1.424 PCR i 174 test ràpids; i La Rioja 3.539 PCR i 377 test ràpids.





Respecte a les persones ingressades en una Unitat de Vigilància intensiva (UCI), Catalunya és la que ha registrat un major nombre de pacients (2.798), si bé Madrid compta actualment amb 1.206 ingressades, igual que Castella i Lleó que en l'actualitat té en una UCI a 307 infectats per Covid-19 i Galícia 123.





Per part seva, Andalusia ja ha tingut 671 pacients ingressats en una UCI; Aragó 291; Astúries 116; Balears 152; Canàries 156; Cantàbria 77; Castella-la Manxa 503; Ceuta 4; Comunitat Valenciana 625; Extremadura 110; Melilla 3; Múrcia 97; Navarra 124; País Basc 478; i La Rioja 75.





Amb l'anàlisi de 133.082 casos confirmats, l'informe publicat aquest dijous pel Ministeri de Sanitat mostra que 71.180 són dones i 61.888. Quant als morts, dels 10.793 analitzats (el 86,7 per cent era major de 70 anys), 6.392 eren homes i 4.316 dones.





SITUACIÓ D'ESPANYA RESPECTE A EUROPA I A LA RESTA DEL MÓN





A Europa, les últimes dades manejades per Sanitat assenyalen que s'han notificat almenys 1.003.117 casos confirmats. Els països amb més casos notificats són Espanya (182.816), Itàlia (165.155), Alemanya (127.584), França (106.206) i Regne Unit (98.476). Així mateix, el país amb major número de morts és Itàlia (21.645) seguit d'Espanya (19.130), França (17.167) i Regne Unit (12.868).





A nivell global s'han notificat almenys 1.918.138 casos i 123.126 morts. Els països de fora d'Europa que han registrat més casos són els Estats Units (605.390 i 25.592 morts), la Xina (83.797 i 3.352 morts), l'Iran (76.389 i 4.777 morts) i el Brasil (28.320 i 1.736 morts).