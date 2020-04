L'assetjament a treballadors dels sectors essencials serà considerat delicte d'odi

La comissària principal de la Policia Nacional, Pilar Allué, ha explicat en roda de premsa que els cossos policials no van a permetre que la ciutadania segueixi enviant missatges discriminatoris a veïns que treballen en els sectors essencials, com la sanitat i l'alimentació.









Les autoritats s'han vist obligades a llançar aquest missatge després que s'hagin reportat diversos casos de comunitats de veïns que insten els professionals dels sectors essencials a abandonar les seves llars. Temen que siguin possibles focus d'infecció.





Una ginecòloga de Barcelona, quan es disposava a anar a treballar a l'hospital, es va emportar la desagradable sorpresa de trobar el seu cotxe pintat amb el missatge "Rata contagiosa". A més, li van punxar dues rodes.





Però no és l'únic cas. Un treballador de Creu Roja de Ciutat Real va rebre un missatge dels seus veïns on l'animaven a abandonar l'edifici. "Benvolgut veí Rodrigo, del 7B, és hora que comencis a cuidar als teus veïns", es podia llegir en el missatge.





Les amenaces no arriben només al personal sanitària. Una treballadora de supermercat va rebre un missatge a casa on el convidaven a abandonar el seu habitatge. Els veïns li van deixar el missatge per sota de la porta mentre ella treballava i el va rebre el seu fill menor, que es va posar a plorar pensant que els anaven a fer fora de casa.





Aquest tipus d'actituds contrasten amb els aplaudiments dirigits diàriament als treballadors que estan jugant-se la seva integritat física perquè la vida de tots els altres pugui seguir funcionant. No obstant això, a partir d'ara aquestes mostres d'insolidaritat podran ser sancionades mitjançant l'article 510 del Codi Penal, que preveu condemnes d'1 a 4 anys de presó i multes de 6 a 12 mesos.