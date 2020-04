Illa assegura que s'han realitzat mig milió de PCR a Espanya

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat que s'han realitzat un total de 930.230 proves diagnòstiques PCR per detectar el Covid-19 a Espanya entre l'inici de l'epidèmia i aquest 13 d'abril, segons les xifres aportades per les comunitats autònomes.





En la seva compareixença setmanal a la Comissió de Sanitat de Congrés dels Diputats, Illa ha ressaltat que en les últimes tres setmanes s'ha augmentat la capacitat diària de fer PCR de 20.000 fins a 40-47.000, gràcies a la feina de les comunitats autònomes de l'Institut de salut Carlos III (ISCIII), que en aquestes últimes setmanes ha validat vuit nous centres per a la realització de PCR, de manera que la xifra total és de tretze.









El ministre ha insistit, un cop més, que les PCR són "una peça fonamental" en l'estratègia diagnòstica contra el coronavirus "aquí i a la resta de països". De forma complementària, ha recordat que s'estan utilitzant els tests ràpids s'estan utilitzant en entorns d'alta prevalença de la malaltia, com residències d'avis i hospitals, per a la detecció de més casos.





D'aquesta manera, Illa ha ressaltat que es pot ampliar la capacitat de PCR, ja que només cal fa una PCR si el test ràpid dóna negatiu. Segons les xifres aportades per Illa, 1.312 dels 5.183 nous diagnòstics de Covid-19 notificats aquest dijous s'han detectat a través de tests ràpids.





Quant als materials de protecció per a professionals sanitaris i equips necessaris per a l'atenció dels pacients més crítics, Illa ha assenyalat que "si bé les tensions sobre les UCI es mantenen en una tendència a la baixa", cal "mantenir una fabricació reforçada de respiradors". En aquest punt, ha recordat les iniciatives de Seat o de l'empresa madrilenya Hersill per produir aquests ventiladors invasius.





Segons Illa, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ja ha autoritzat cinc investigacions clíniques de prototips de ventiladors, inclòs el model desenvolupat per la Fundació Hospitalària d'Alcorcón i la Universitat Rei Juan Carlos (URJC), entre d'altres. Sobre l'estudi de seroprevalença per estimar el nombre de contagiats a Espanya, ha comentat que el Ministeri segueix amb els treballs tècnics per a la seva implementació, sense aportar nous detalls.