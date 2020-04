Qui controla el controlador de la informació?

No és la primera vegada que escric sobre el gran núvol que està damunt de la llibertat d'expressió que amenaça de descarregar una pedregada sobre ella per deixar-la com les collites que estan a punt per ser collides els seus fruits i la pedra es porta per davant el gran esforç dels seus agricultors. En aquest cas, és la meteorologia la culpable i res es pot fer per impedir que això passi.





El "pedra" sobre els mitjans de comunicació i els periodistes és obra de govern de torn a qui no li agrada les crítiques dels "malvats informadors" que aboquen en les seves cròniques, articles d'opinió o editorial.





Si fa uns dies, poc, es parlava de sancionar les "fake news" l'autor intel·lectual va ser el bolivarià vicepresident, Pablo Iglesias, aquest dimecres, sortia la ja tradicional enquesta de CIS, aquesta que abans de sortir es cuina als fogons de Moncloa o això diuen. Sembla ser que sota la direcció del cuiner estrella José Félix Tezanos, qui despatxa amb el totpoderós Redondo, "el dolent" perquè "el bo", Nicolás Redondo era una altra cosa ben diferent.









La pregunta que s'ha inclòs en l'enquesta de CIS era la següent: "Creu vostè que a hores d'ara caldria prohibir la difusió de rumors i informacions enganyoses i poc fonamentades per les xarxes i els mitjans de comunicació social, remetent tota la informació sobre la pandèmia a fonts oficials, o creu que cal mantenir llibertat total per a la difusió de notícies i informacions? ". Una pregunta que a més del que enrevessada que és té una clara intencionalitat: fer callar els mitjans crítics i coartar amb això la llibertat d'expressió controlant les informacions sota amenaça de ser sancionats.





Crec que cal deixar clar que Espanya no és Veneçuela com alguns volen que sigui. Els periodistes no estem per servir als governs, sinó per informar la ciutadania. Ho fem dins de la pluralitat que tots hauríem d'aplicar. Controlar i centralitzar la informació no és democràtic, màxim quan s'està comprovant que la informació que estan facilitant els governs, sobre el Covid-19 deixa molt a desitjar sobre si són o no certs i intenten enganyar, no només als periodistes, sinó a la ciutadania. Són ells els que van a controlar la veracitat de les informacions? Quan precisament són ells els que més falten a la veritat. Hi ha un refrany popular que diu "els polítics menteixen més que parlen". Amb aquesta etiqueta cal preguntar-se si són els més adequats per donar lliçons. Per això més d'un es fa la pregunta: qui controla el controlador?, està clara la resposta, no cal escriure-la, perquè la deducció és lògica.





Deia l'escriptor, humanista i economista José Luis Sampedro "ens governen a través de la por", no li falta raó, perquè la por és l'arma més efectiva per tenir callades i paralitzades a les persones.





La llibertat d'expressió és un bé molt preuat i escàs, fins i tot en les democràcies. Seria terrorífic deixar als governs de torn, que no la respecten, els que marquin els límits de la mateixa.





Que la crisi de la pandèmia del coronavirus sigui aprofitada per instaurar un règim informatiu més propi d'un règim autoritari i populista que d'una democràcia de veritat és un autèntic atemptat a la societat. Potser el coronavirus ha afectat les meninges d'alguns? Haurien de comprovar-ho amb tests, que ells si tenen accés directe a ells.