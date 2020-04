Corea del Sud investiga més de 150 recaigudes per coronavirus

Un total de 163 pacients recuperats de coronavirus a Corea de Sud han tornat a donar positiu per la malaltia; aproximadament un 2,1 per cent de les 7.800 altes registrades fins al moment al país asiàtic i un percentatge prou alt com per dedicar-li una investigació específica, segons ha informat aquest divendres els Centres de Control i Prevenció de Malalties de país (KCDC).





Encara Corea de Sud ha tornat a registrar aquest divendres menys d'una trentena de casos diaris de coronavirus per cinquè dia consecutiu --el país ha confirmat més de 10.600 casos i 230 morts-- les autoritats han animat a la població a que no baixi la guàrdia mentre els experts aprofundeixen en les seves investigacions sobre l'impacte de la malaltia.









En el cas de les recaigudes, els investigadors desconeixen els motius d'aquest fenomen tot i que, de moment, consideren improbable que els afectats s'hagin contagiat immediatament després de rebre l'alta, i creuen que es tracta probablement d'un problema de calibratge en les proves o per variacions fora del marge de la quantitat de material víric en el seu cos.





Amb tot, les autoritats de país han decidit aclarir els dubtes i han començat a examinar més d'una vintena de mostres d'aquests pacients, segons el comunicat dels centres recollit per l'agència oficial de notícies sud-coreana, Yonhap.





De les 163 recaigudes, un total de 109 són dones. Daegu, la província amb major nombre de contagis de país, és també la zona que presenta un major nombre d'aquests casos particulars, 67, seguida de la província de Gyeonsang de Nord, amb 54.





A principis d'aquesta setmana, els KCDC van emetre una sèrie de recomanacions per gestionar aquests casos, per les quals es recomanava als pacients curats que romanguessin sota quarantena en els seus domicilis durant els 14 dies següents a la recepció de l'alta mèdica, sota supervisió dels seus autoritats municipals.