Mossos, Policia Nacional i Urbana despleguen un operatiu al Raval de Barcelona

Efectius dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desplegat aquest divendres un dispositiu conjunt al barri de Raval de Barcelona centrat en la delinqüència multireincident a la zona, a més de sancionar els que incompleixen el confinament, i identificar estrangers en situació irregular, han explicat fonts dels tres cossos.





Els agents han començat a partir de les 11.00 hores, i els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han ocupat en les sancions administratives i per trencar el confinament, mentre que la Policia Nacional s'ha centrat en les seves competències en estrangeria.





El dispositiu d'aquest divendres, en coincidir amb l'estat d'alarma, també se centra en les sancions pel confinament, si bé els Mossos assenyalen que, com en altres actuacions conjuntes, la prioritat són els multireincidents en furts i el tràfic de drogues a petita escala, que d'altra banda són més fàcils de detectar en haver-hi menys gent.









Arran del decret d'estat d'alarma, les xifres en delinqüència comuna van baixar molt en comparació al que és habitual, tot i que la policia ha detectat que encara hi ha narcotràfic i furts a la zona, especialment arran de la flexibilització del confinament, amb més persones al carrer i el transport públic.





La Policia deté els immigrants que no acrediten tenir permís de residència a Espanya i els trasllada a la comissaria de la Verneda --almenys una persona fins a les 12.00 hores--, on es comprova el seu registre policial i els agents imposen una proposta de expulsió de país.





Si en el registre del detingut hi ha altres delictes pels quals se l'investiga, se seguirà el procés judicial usual, mentre que, si l'única irregularitat està en la falta d'un permís de residència, la Policia habitualment els trasllada al Centre d'Internament d'estrangers (CIE).





SENSE CIE





El CIE de Barcelona roman tancat per la pandèmia de coronavirus, així que els agents no podran traslladar-hi els immigrants que detinguin per incomplir la llei d'estrangeria: quedaran en llibertat amb el procediment de proposta d'expulsió vigent durant sis mesos.





Després d'aquests sis mesos, si l'emergència sanitària ha permès reobrir el CIE, podran ingressar voluntàriament, o bé fonts de la Policia asseguren que els agents "intentaran trobar-los" abans que caduqui la proposta d'expulsió.