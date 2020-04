El filòsof Franco Berardi impartirà una conferència en línia sobre el desconfinament

El Palau Macaya de la Fundació "la Caixa" oferirà el proper 20 d'abril una conferència en línia del filòsof Franco Berardi, 'Bifo', sobre com serà la tornada a la "normalitat" després del confinament i estat d'alarma per coronavirus, ha anunciat la fundació en un comunicat aquest divendres.









La xerrada, titulada 'Normalitat/Caos. Voluntat/Imprevist ', comptarà amb la participació del també filòsof i escriptor Josep Ramoneda, i podrà seguir-se a través de la plataforma digital que els organitzadors ha habilitat per poder continuar amb la seva activitat diària - www.streamingbarcelona.com/plataforma/palaumacaya/ - i també a través de les xarxes socials corporatives de la Fundació la Caixa.





Impulsada per l'Escola Europea d'Humanitats (EEH), la conferència de 'Bifo' s'emmarca dins de l'cicle 'Idees i conceptes per al temps present', que reuneix experts per analitzar "les idees que s'erigeixen amb força i que esdevenen centrals per entendre el present", ha exposat la fundació.