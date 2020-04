Renfe demana el nom i el número de mòbil per comprar un bitllet des del 20 d'abril

Renfe implanta des del proper dilluns, dia 20, el bitllet personalitzat, de manera que els viatgers hauran de donar "obligatòriament" el seu nom, el seu número de telèfon mòbil i altres dades de contacte quan procedeixin a comprar un bitllet de qualsevol tipus de tren, segons ha informat l'empresa.









La companyia pública implanta aquesta mesura de caràcter "preventiu" en ocasió de l'actual crisi sanitària, per poder contactar amb els viatgers en cas d'alerta sanitària o de registre alguna eventual incidència en la circulació dels trens.





"L'actual situació sanitària aconsella implantar el bitllet personalitzat, que repercutirà en un benefici dels viatgers, les seves famílies, el personal de bord dels trens i, en definitiva, de la societat", ha indicat Renfe en un comunicat.





L'operadora explica que, d'aquesta manera, podrà "contactar de forma immediata amb els viatgers" per informar-los de si, per exemple, es donés el cas que haguessin estat en contacte amb persones contagiades amb coronavirus per tal de "posar en marxa el més aviat possible els corresponents protocols sanitaris".





D'aquesta manera, Renfe implantarà des de dilluns el bitllet personalitzat, tal com ja existeix en el cas de la avió, en tots els seus canals de venda i per a tots els trens que admeten reserva de plaça.

Durant el procés de compra, serà obligatori que el viatger introdueixi o faciliti el seu número de telèfon mòbil i les dades de contacte.





Renfe assegura que el tractament d'aquestes dades personals complirà amb totes les obligacions que imposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades.





Segons ha detallat, les vendes a través del web, de l'app, telefòniques i per les taquilles d'estacions seran les primeres a realitzar les vendes d'aquests bitllets, que posteriorment s'implantaran també en agències de viatge, tant presencials com en línia.