Trenca el confinament 14 vegades

Un jove de 18 anys ha estat detingut a Manresa (Barcelona) per un presumpte delicte de desobediència després d'haver rebut fins a 14 denúncies per trencar el confinament decretat pel coronavirus.









Segons ha explicat la Policia Local de Manresa en una nota de premsa aquest divendres, va ser detingut la nit de dijous a la zona de la Font del Gat.





Els policies van detectar la presència del jove i van observar que quan aquest es va adonar de la presència policial, va canviar ràpidament de trajectòria.





Quan els agents el van aturar, van constatar que la seva presència al carrer no complia cap dels requisits previstos d'acord amb el decret d'estat d'alarma.









També el sistema informàtic policial alertava que li constaven 13 denúncies administratives per no respectar el confinament, quatre denúncies penals per desobediència reiterada i una detenció pel mateix fet, pel que va ser novament detingut.