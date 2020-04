Els Reis es posen en contacte amb el director de l'Hospital Vall d'Hebron

Els Reis Felip i Letizia han conversat aquest dissabte amb Antonio Román, director mèdic i assistencial de l'Hospital Vall d'Hebron, el més gran de Catalunya i el que més casos ha tractat de Covid-19 en la comunitat més afectada per la malaltia després de Madrid, ha informat la Casa de Rei.









En la conversa mantinguda per telèfon amb els Reis, el doctor Román ha destacat que per afrontar l'emergència sanitària s'ha desenvolupat una estratègia d'integració hospitalària de diferents centres a l'àrea territorial de nord de Barcelona, en coordinació amb altres cinc centres sanitaris: els hospitals Pere Virgili; Isabel Roig; Sant Rafael; Quirón i Delfos.





Aquesta col·laboració públic / privada ha aconseguit passar de 2.000 pacients ingressats a 3.000 amb una aplicació de protocols mèdics molt similars i un intercanvi constant d'informació.





El centre sanitari de titularitat pública, administrat pel Servei Català de la Salut dependent de la Generalitat, compta amb 1.100 llits en planta i fins a 200 en vigilància intensiva, que el converteixen també en la major UCI hospitalària catalana. Dels seus 9.000 professionals, gairebé un 10% ha patit contagi.





La Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus és un parc sanitari amb prestigi internacional en què coexisteixen assistència, investigació, docència i innovació. Està integrat per el seu vaixell insígnia, l'Hospital Vall d'Hebron, per l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, per l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron i pel Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.





Una de les característiques enfront de la pandèmia està sent l'assistència sanitària domiciliària. L'Hospital Vall d'Hebron ha realitzat un treball de camp sanitari a 70 residències (geriàtriques, residències assistides, residències amb pacients de salut mental).





Això ha implicat a altres 400 treballadors sanitaris. Igualment, la Vall d'Hebron ha atès a diversos hotels medicalitzats entre els quals destaca l'Hotel Melià Sarrià.





Antonio Román és pneumòleg, especialitzat en malalties pulmonars avançades, ha treballat per a la Societat Espanyola de Patologia Respiratòria i fins al seu nomenament com a Director Mèdic i Assistencial va ser coordinador mèdic de el Programa de Trasplantament Pulmonar d'Adults.





La seva esposa, també professional de la medicina, ha patit també contagi per Covid-19 i després d'estar ingressada, encara està recuperant-se.





Els Reis valoren la importància de la Vall d'Hebron i, a través del seu director, han transmès un missatge de felicitació i suport a tots els professionals. Felip i Letizia ja van conèixer també l'impacte de la crisi sanitària en un altre centre de referència a Catalunya, l'Hospital de la Mar amb el qual es van comunicar fa una setmana.